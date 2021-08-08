Волейбольная «Тулица» вернулась со сборов

Тренироваться будут в манеже центрального стадиона «Арсенал». Уже через неделю, 16 августа, подопечные Александра Перепёлкина отправятся на второй тренировочный сбор, который пройдёт в Витязево.

Александр Перепелкин:

- Запланированный материал пройден, мы довольны окончанием сбора, настроем команды. И если вначале у игроков были нарекания по собственному здоровью — не до конца были готовы к максимальным нагрузкам — то сейчас все игроки полностью в обойме, работают. На сборе мы больше уделяли время физической подготовке и эмоциональному настрою — потерпеть, продержаться, побиться… В Тулу мы приехали, у нас уже готов зал, мы начинаем проводить волейбольные тренировки, конечно, совмещая с физикой, но уже в меньшей степени. У нас получится пять тренировочных дней, в один из них запланирована вторая прививка, что очень важно, затем выходной. Надеюсь, все пройдет хорошо. И дальше мы уезжаем на следующий сбор.