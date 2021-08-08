Аналитика: Легко ли далась «Арсеналу» победа над «Крыльями Советов»?

Автор текста Сергей Малютин.

После года отсутствия в высшем эшелоне российского футбола «Крылья Советов» вернулись в РПЛ с самым молодым составом. Два первых тура дали понять, что для «пионера отряда» Игоря Осинькина нет авторитетов. В матчах с «Ахматом» и «Спартаком» самарцы не выглядели мальчиками для битья и должны были набирать очки, но сделать этого с более опытными оппонентами не смогли. Еще один интересный факт: в прошлом сезоне «Крылья» буквально катком прошли по соперникам из ФНЛ, набрав 100 очков и забив 101 гол в 42 матчах. Такого футбольная национальная лига еще не видела.

В отличии от «Крыльев» «Арсенал» два стартовых матча откровенно провалил. Матчи с «Локомотивом» и «Рубином» показали, что наш любимый клуб и его игра дает понять - борьбы за выживание в этом сезоне не избежать. Следовательно, в матче с прямым конкурентом кровь из носу нужно будет брать очки. Плюс не стоит забывать, что «Арсенал» серьёзно задолжал своим болельщикам, которые последний раз видели победу оружейников аж 18 апреля.

Провальный первый тайм с «Рубином» вынудил Дмитрия Парфенова пойти на серьезные изменения в составе. Поменялась и игровая схема. Против самарцев туляки вышли с пятью защитниками и одним нападающим: Левашов, Смольников, Радакович, Новосельцев, Бурлак, Бьёрнстрём, Хлусевич, Пантелеев, Чаушич, Давиташвили, Луценко. Как вы уже обратили внимание, с первых минут на поле появились сразу Бьернстрем и Радакович, которые окончательно адаптировались в команде и теперь могут помочь тулякам в чемпионате.

Три минуты потребовалось тулякам, чтобы забить свой первый гол в сезоне на домашнем стадионе.

Пантелеев классно вывел на ударную позицию Давиташвили, Зурико дошел до линии штрафной и аккуратно уложил мяч в сетку ворот Ломаева – 1:0.

Первые полчаса у нашей команды получалось практически все. Подопечные Парфенова высоко встречали соперника, регулярно выигрывали единоборства и создавали моменты.

Отметим еще один очень важный момент. В летнее межсезонье селекционному отделу арсенальцев удалось добиться пока главной победы – уговорить Игоря Смольникова подписать контракт с «Арсеналом». Не в обиду нашим футболистам, на данный момент они проигрывают в уровне Смольникову. Крайний защитник весь матч не только не давал скучать обороне «Крыльев», но и успевал надежно играть у своих ворот. Возможно, нашей команде в прошлом сезоне как раз и не хватало такого футболиста, который может спросить не только с себя, но с партнеров, тем самым, держа всех в тонусе.

К середине тайма давление туляков на непродолжительный срок ослабло, чем вполне могли воспользоваться крылышки. На 41-ой минуте Сарвели не попал по мячу, находясь в двух метрах от ворот.

Да, «Арсеналу» действительно повезло в этом моменте, но, если быть откровенным, команда Дмитрия Парфенова своей игрой в первом тайме заслужила это везение. И забила еще один гол прямо перед перерывом. Давиташвили нарисовал прекрасную диагональ на Смольникова, Игорь вложил мяч в ногу Хлусевичу, который вколотил мяч в девятку ворот самарцев – 2:0.

Первый тайм удался нашей команде, но вот после перерыва игра нашей команды вновь куда-то улетучилась. Причем, нас вновь надломил пропущенный гол в дебюте второй половины. На 47-ой после подачи от углового флажка мяч ушел за лицевую.

Матч должен был возобновиться, но в игру вмешался VAR. Видео ассистенты посоветовали главному арбитру Евгению Кукуляку обратить внимание на борьбу между Бурлаком и Солдатенковым.

Тот посмотрел этот эпизод и назначил одиннадцатиметровый. Будет очень интересно послушать экспертов, насколько легитимным было вмешательство в этот эпизод судей, работавших на VAR.

Только вышедший на поле лучший бомбардир «Крыльев» Павел Сергеев пробил по центру, Левашов оставлял ногу, но спасти команду от гола не смог – 2:1.

Этот гол кардинально перевернул ход встречи и разделил матч на до и после. Поверив в то, что эту встречу можно еще спасти, соперник побежал отыгрываться. Стоит признать, минуты с 60-ой оружейники наглухо сели к своим воротам. Это и могло привести к голу, но на нашей стороне вновь оказалась удача. За 20 минут до конца Иванисеня сделал классный пас из глубины на Глушенкова, который вышел один на один с голкипером, но как-то странно пробил. Мяч пролетел слишком далеко от цели.

Давление соперника продолжалось вплоть до последних минут, но нужно отдать должное, туляки сумели с ним справиться и добыли такую нужную победу. И кстати, давайте не будем ругать команду за второй тайм, в этой игре нужно было просто выиграть, что они и сделали.

Каких-то глобальных выводов сейчас делать не хочется, а хочется просто насладиться победой «Арсенала». Уж очень мы по ним соскучились. Впереди туляков ждет непростой выезд в «Краснодар», где оружейники еще ни разу не брали очков. Ну что ж, нужно же когда-то начинать. Сейчас самое время.

статистика матча

7 августа. Тула. Центральный стадион, 988 зрителей. Судьи Евгений Кукуляк (Калуга), Алексей Воронцов (Ярославль), Дмитрий Ермаков (Санкт-Петербург).

Голы: Давиташвили (3, 1:0), Хлусевич (45+, 2:0), Сергеев (49, с пенальти, 2:1).

«Арсенал»: Левашов, Смольников, Радакович, Новосельцев, Бурлак (Довбня, 73), Бьёрнстрём, Хлусевич (Ткачев, 68), Пантелеев (Костадинов, 80), Чаушич, Давиташвили (Э.Кангва, 68), Луценко (Тудорие, 80).

«Крылья Советов»: Ломаев, Иванисеня (Цыпченко, 85), Солдатенков, Зеффан (Глушенков, 57), Божин, Зиньковский (Пиняев, 75), Пруцев, Ежов, Горшков, Онугха (Сергеев, 46), Сарвели (Витюгов, 57).

Предупреждены Бурлак (49), Солдатенков (76).

Удары (в створ): 13 (5) – 20 (2). Угловые: 3 – 6. Голевые моменты: 3 – 3.

Расписание матчей «Арсенала» с 4 по 6 тур

4-й тур, 15 августа в 20.00 – «Краснодар» - «Арсенал»

5-й тур, 21 августа в 20.00 – «Арсенал» - «Спартак»

6-й тур, 28 августа в 20.00 – «Ахмат» - «Арсенал»



