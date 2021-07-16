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«Арсенал» объявил о наборе девушек в женскую футбольную команду
Фото из архива Myslo.

«Арсенал» объявил о наборе девушек в женскую футбольную команду

Просмотр футболисток состоится в августе.

Центр подготовки юных футболистов – Академия «Арсенал» объявляет о проведении конкурсного отбора девушек 2007-2009 годов рождения в женскую молодежную команду.

Просмотр юных футболисток будет проводиться на малом поле стадиона Академии ПФК «Арсенал» (пр.Ленина, 87/10) в течение двух дней, 8 и 14 августа.

Начало просмотра – в 10.00. Начало регистрации – с 9.00.

При себе необходимо иметь спортивную форму и обувь, медсправку от педиатра об отсутствии противопоказаний для занятия футболом, справку об отсутствии контакта с больными COVID-19, выданную медицинской организацией по месту проживания футболистки не ранее чем за 3 дня до просмотра, свидетельство о рождении/паспорт. Наличие медицинских справок обязательно!

Возможна предварительная регистрация по телефонам: (4872) 52-52-87; 8 (961) 262-29-46; 8 (961) 262-28-81.

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Автор: Кристина Вернигорина
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