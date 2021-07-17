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Пенсионеры Тульской области поучаствовали в региональном этапе спартакиады

Пенсионеры Тульской области поучаствовали в региональном этапе спартакиады

Самому старшему участнику исполнилось 80 лет.

17 июля в Новомосковске прошел региональный этап VII Спартакиады пенсионеров России. Ежегодные соревнования проводятся в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Они направлены на привлечение людей старшего возраста к систематическим занятиям физической культурой и спортом.



В этом году на площадке Училища Олимпийского резерва Тульской области собрались порядка 150 участников из 17 муниципальных образований региона. Ограничения по возрасту у мужчин от 60 лет и старше, у женщин — от 55 лет. Самому старшему среди заявленных участников исполнилось 80 лет.

Соревнования прошли в личном, командном и общекомандном первенстве по семи видам спорта: настольный теннис, пулевая стрельба, плавание, лёгкая атлетика (кросс), комбинированная эстафета, шахматы, дартс.

Победители региональной спартакиады отправятся представлять Тульскую область на Всероссийский этап, который пройдет в Белгороде в августе 2021 года.

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