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Угнанный в Туле Lexus со стрельбой задержали на границе Ленинградской области

Угнанный в Туле Lexus со стрельбой задержали на границе Ленинградской области

Злоумышленник скрылся, а у внедорожника оказались пробиты колёса. Ущерб покроет страховка.

Утром 30 июня туляк не обнаружил на привычном месте свой внедорожник Lexus RX. Мужчина сразу же позвонил в полицию, был объявлен план «Перехват».

Вечером того же дня правоохранители заметили иномарку на границе Новгородской и Ленинградской областей. Угонщик не подчинился требованиям инспекторов ГИБДД, им пришлось применить табельное оружие.

Выстрелы по колесам остановили автомобиль, но злоумышленнику удалось скрыться в лесу. Внедорожник, застрахованный на 3,6 млн рублей, был возвращен владельцу.

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ТулаЛенинградская область
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