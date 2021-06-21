Топ-5 событий недели: приоритеты «Единой России», выборы губернатора, антиковидные меры, футбольный кластер в Туле, гастроли Минского театра

«Единая Россия» определила приоритеты: поддержка семей с детьми, здравоохранение, сильное государство

В Москве прошел XX Съезд партии «Единая Россия». Его основными вопросами были утверждение проекта программы партии и списка кандидатов в депутаты Госдумы VIII созыва по одномандатным округам и по федеральному списку.

Выступивший на съезде Президент России Владимир Путин назвал кандидатов, которые, на его взгляд, должны возглавить федеральный список партии на выборах в Госдуму. Это министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева, а также Уполномоченный при Президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. С точки зрения главы государства, в первой пятерке должны быть политические тяжеловесы и «люди новые, которые представляют наиболее важные направления нашего развития и жизни»: поддержку детей, семей с детьми, детства в целом, образование, здравоохранение, отстаивание интересов государства по международной линии.

Также Владимир Путин заявил о способности «Единой России» к обновлению и постоянному развитию: «Партия достойно выдержала конкуренцию на выборах всех уровней, показала способность к обновлению и постоянному развитию. В текущей работе и в принятии решений, ключевых для нашего Отечества, проявила и проявляет ответственность и патриотический настрой».

По мнению Президента, у «Единой России» в политической жизни страны особая роль: партия-лидер обязана быть примером создания атмосферы открытого, конкурентного политического состязания, чтобы выборы прошли честно и в соответствии с законом, чтобы их результаты отражали истинную волю народа.

Тульскую делегацию на главном партийном форуме возглавлял секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель областной Думы Николай Воробьев. Среди тульских представителей было четверо делегатов, избранных на партийной конференции: депутат Госдумы Виктор Дзюба, Уполномоченный представитель Губернатора по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований Надежда Школкина, заместитель председателя правительства Тульской области – министр внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области Антон Агеев и депутат Тульской городской Думы, первый заместитель секретаря Тульского городского отделения «Единой России» Дарья Герасимова, а также члены Генерального совета «Единой России»: секретарь Новомосковского отделения партии, депутат облдумы Александр Рем, лидер чернских единороссов Виктор Соколов, руководитель регионального исполкома партии Олег Иванов.

«Съезд – знаковое событие для нашей партии, для каждого, кто разделяет ее курс и методы работы. Участие главы государства в партийном съезде – большая ответственность для каждого представителя «Единой России». Векторы, по которым будет двигаться партия, прежде всего, связаны с заботой о гражданах, о семьях с детьми. Эти приоритеты уже нашли отражение в наших партийных проектах и тех законодательных инициативах, которые приняты на федеральном уровне после Послания Президента», – отметил секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев.

Съезд «Единой России» выдвинул кандидатов по федеральному списку и одномандатным округам. Победители и лидеры предварительного голосования представят партию на выборах в Госдуму. Они будут избираться как по федеральному избирательному округу, так и по одномандатным округам.

Предложенные на съезде «Единой России» кандидатуры утвердили делегаты ХХ съезда в ходе тайного голосования. Список кандидатов-одномандатников поддержали подавляющим большинством голосов.

По 183-му одномандатному округу утверждена кандидатура действующего депутата Госдумы Виктора Дзюбы, по 184-му округу будет баллотироваться Уполномоченный представитель Губернатора по работе с муниципальными органами власти Надежда Школкина.

Также на Съезде принято решение о формировании 57 территориальных групп – на 21 больше, чем на выборах 2016 года. 50 из них возглавят главы регионов, в том числе секретари региональных отделений партии.

В региональную группу №34 федерального партийного списка вошли: Николай Воробьев, Николай Петрунин, Екатерина Толстая, Илья Курилов, Владислав Нагорный, Александр Рем, Илья Степанов.

Выборы Губернатора пройдут 19 сентября

На заседании Тульской областной Думы принято постановление «О назначении выборов Губернатора Тульской области». Выборы главы региона состоятся 19 сентября 2021 года. Эта дата определена в соответствии с федеральным и региональным законодательством. Так что 19 сентября жителям Тульской области предстоит выбрать и депутатов Госдумы, и Губернатора.

Принятое депутатами решение прокомментировал председатель областной Думы Николай Воробьев: «Если срок полномочий органа государственной власти субъекта Федерации истекает в год проведения выборов депутатов Госдумы очередного созыва, то голосование на региональных выборах должно проводится в тот же день, что и выборы в нижнюю палату Федерального Собрания. Законодательно установлено, что выборы депутатов Государственной Думы проходят в третье воскресенье месяца, в котором истекает срок, на который был избран парламент. В этом году завершаются полномочия Государственной Думы 7-го созыва. Так что 19 сентября жителям Тульской области предстоит выбрать и депутатов Госдумы, и Губернатора. Это важное решение, и я уверен, что наши земляки ответственно подойдут к его принятию, активно примут участие в выборах».

Усиление антиковидных мер

Все как всегда. Не было никогда, и вдруг опять. Как-то мы все вдруг уверились, что страшная болезнь побеждена, и все самое плохое позади. Да и не хочется думать о плохом, когда на улице лето и прекрасная погода. Уверились, и расслабились. Однако зловредный ковид вновь напомнил о себе. Количество заболевших, которым требуется госпитализация, начало стремительно увеличиваться, и пришлось принимать экстренные меры.

На заседании регионального оперативного штаба, исходя из прогноза развития эпидемиологической обстановки, было принято решение ограничить проведение любых концертно-развлекательных и массовых образовательных мероприятий, и в очередной раз напомнить жителям о необходимости вакцинации и соблюдении защитных мер.

Губернатор Алексей Дюмин призвал подойти к ситуации последовательно, «без истерично принятых решений», а также еще раз призвал к соблюдению элементарных санитарных правил: вакцинации, ношению средств индивидуальной защиты в общественных транспорте, закрытых помещениях, магазинах, общепите, соблюдении гигиены.

Также он призвал к тому, чтобы в борьбу за общее здоровье включились все: «какие бы меры мы не принимали, если это не будет общей целью и задачей, будем проигрывать». В самом деле, надеть маску, сделать прививку – это же так просто. И если мы не хотим ходить в масках всегда, надо осознать, что любая большая победа складывается из маленькой ответственности каждого из нас.

В Туле создают футбольный кластер

Новое футбольное поле детской академии «Арсенала» открыли настоящие легенды отечественного спорта. Приехал даже бывший тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев. Несмотря на то, что Олег Иванович в марте перенес инфаркт, выглядел он бодро. Вместе с президентом «Арсенала» Гурамом Аджоевым сделал символический первый удар по мячу на новом поле.

Потом ответил на дежурный вопрос о тульских болельщиках, которых когда-то, в 1999 году, после матча сборной России в Туле, назвал театральными. Теперь же Олег Романцев был более благосклонен к местным любителям футбола. По его мнению, здесь много хороших болельщиков, и футбол здесь любят. Раскрыл также секрет того, как можно стать хорошим футболистом: «надо прежде всего за-хо-теть».

Другие особенности подготовки будущих спортивных звезд раскрыл заместитель Губернатора Сергей Егоров: «Клубу «Арсенал» поставлена задача сформировать комплексную систему подготовки футболистов, чтобы в главной команде играли свои, доморощенные воспитанники. В ближайших планах строительство полноразмерного поля с натуральным покрытием. Все это позволит сформировать в Туле полноценный футбольный кластер».

«Появление нового поля решает многие трудности, с которыми сталкивались наши воспитанники. Раньше ребятам приходилось тратить много времени, чтобы добраться до тренировочного поля на Косой Горе. С появлением новой арены в центре города такой проблемы нет. Теперь наши команды смогут проводить полноценные занятия на поле привычного формата, а не делить его на половинки и четвертинки», – рассказал президент «Арсенала» Гурам Аджоев.

Гурам Захарович, кстати, показал, что и как спортсмен он находится в прекрасной форме. После процедуры торжественного открытия состоялся товарищеский матч ветеранов ФК «Арсенал» и московского «Спартака». Два заключительных мяча, забитых Гурамом Аджоевым, установили в этой игре ничейный результат – 7:7.

От «Короля вальса» до «Бабьего бунта»

Кажется, они уже почти туляки. Во всяком случае, в городе оружейников Белорусский государственный академический музыкальный театр уже точно свой. Только что завершились юбилейные, десятые гастроли белорусского театра в Туле. Время показало, что с 2013 года, когда минчане приехали в первый раз, любовь к ним тульского зрителя только растет. Тем более, что гастроли прошлого года были отменены из-за ковидных ограничений.

Фото: Марина Федорова.

Вновь были крики «браво» из зала, аплодисменты, переходящие в овацию, заполненный, в соответствии с новыми санитарными требованиями, зал на каждом спектакле. Живая музыка, яркие постановки, новые музыкальные открытия – это было здорово.

Удивительно, насколько разнообразен репертуар театра. В этом году в Тулу привозили историческую драму «Тристан и Изольда», мюзиклы «Стакан воды» и «Еврейское счастье», оперетту Штрауса «Король вальса», советскую классику «Бабий бунт» композитора Птичкина и шикарный финальный концерт в стиле Сан-Ремо с мелодиями и ритмами зарубежной эстрады.