Фото: https://vk.com/volleytula2007.
В Центральном парке Тулы прошло первенство области по пляжному волейболу среди девушек
Рассказываем, кто стал победителями.
12 июня в Центральном парке прошло первенство Тульской области по пляжному волейболу среди девушек. В соревнованиях приняли участие спортсменки из Новомосковска, Кимовска, Киреевска, Щекино и Тулы.
Кстати, спортивный класс по волейболу выставил на турнир шесть пар. Напомним, спорткласс — совместный проект спортивной школы «Игровые виды спорта», Центра образования № 1, Тульской федерации волейбола и ВК «Тулица».
Победители и призеры первенства среди спортсменок 2003−2006 г. р.:
- 1 место: Демченко Мария — Глотова Полина,
- 2 место: Хусаинова Ангелина — Поссен Наталия,
- 3 место: Колесникова Анастасия — Куприна Елизавета.
Среди волейболисток 2007 г. р. и моложе:
- 1 место: Марионкова Диана — Автаева Анна,
- 2 место: Захарова Мария — Ярцева Елизавета,
- 3 место: Шилова Мария — Секриеру Виктория.
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