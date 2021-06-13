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В Центральном парке Тулы прошло первенство области по пляжному волейболу среди девушек
Фото: https://vk.com/volleytula2007.

В Центральном парке Тулы прошло первенство области по пляжному волейболу среди девушек

Рассказываем, кто стал победителями.

12 июня в Центральном парке прошло первенство Тульской области по пляжному волейболу среди девушек. В соревнованиях приняли участие спортсменки из Новомосковска, Кимовска, Киреевска, Щекино и Тулы.
 
Кстати, спортивный класс по волейболу выставил на турнир шесть пар.  Напомним, спорткласс — совместный проект спортивной школы «Игровые виды спорта», Центра образования № 1, Тульской федерации волейбола и ВК «Тулица».
 
Победители и призеры первенства среди спортсменок 2003−2006 г. р.:
  • 1 место: Демченко Мария — Глотова Полина,
  • 2 место: Хусаинова Ангелина — Поссен Наталия,
  • 3 место: Колесникова Анастасия — Куприна Елизавета.
Среди волейболисток 2007 г. р. и моложе:
  • 1 место: Марионкова Диана — Автаева Анна,
  • 2 место: Захарова Мария — Ярцева Елизавета,
  • 3 место: Шилова Мария — Секриеру Виктория.
Галерея
В Центральном парке Тулы прошло первенство области по пляжному волейболу среди девушек, Фото: 1
В Центральном парке Тулы прошло первенство области по пляжному волейболу среди девушек, Фото: 2
В Центральном парке Тулы прошло первенство области по пляжному волейболу среди девушек, Фото: 3
В Центральном парке Тулы прошло первенство области по пляжному волейболу среди девушек, Фото: 4
В Центральном парке Тулы прошло первенство области по пляжному волейболу среди девушек, Фото: 5
В Центральном парке Тулы прошло первенство области по пляжному волейболу среди девушек, Фото: 6
В Центральном парке Тулы прошло первенство области по пляжному волейболу среди девушек, Фото: 7
В Центральном парке Тулы прошло первенство области по пляжному волейболу среди девушек, Фото: 8
В Центральном парке Тулы прошло первенство области по пляжному волейболу среди девушек, Фото: 9
В Центральном парке Тулы прошло первенство области по пляжному волейболу среди девушек, Фото: 10
В Центральном парке Тулы прошло первенство области по пляжному волейболу среди девушек, Фото: 11
В Центральном парке Тулы прошло первенство области по пляжному волейболу среди девушек, Фото: 12
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