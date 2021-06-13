В Центральном парке Тулы прошло первенство области по пляжному волейболу среди девушек

Фото: https://vk.com/volleytula2007.

Рассказываем, кто стал победителями.

12 июня в Центральном парке прошло первенство Тульской области по пляжному волейболу среди девушек. В соревнованиях приняли участие спортсменки из Новомосковска, Кимовска, Киреевска, Щекино и Тулы.

Кстати, спортивный класс по волейболу выставил на турнир шесть пар. Напомним, спорткласс — совместный проект спортивной школы «Игровые виды спорта», Центра образования № 1, Тульской федерации волейбола и ВК «Тулица».

Победители и призеры первенства среди спортсменок 2003−2006 г. р.:

1 место: Демченко Мария — Глотова Полина,

2 место: Хусаинова Ангелина — Поссен Наталия,

3 место: Колесникова Анастасия — Куприна Елизавета.

Среди волейболисток 2007 г. р. и моложе: