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В Туле на пересечении улиц Болдина и З. Космодемьянской светофор настроили по-новому
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле на пересечении улиц Болдина и З. Космодемьянской светофор настроили по-новому

Теперь там три выделенные фазы для движения.

Сегодня, 13 июня, начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Ярцев провел обследование работ по ремонту и текущему содержанию улично-дорожной сети города.

Так, проверили работы по установке дорожных знаков, регламентирующих одностороннее движение по ул. Буденного. На данный момент дорожные знаки зачехлены. Ранее сообщались, что указанная улица станет односторонней с 15 июня.

Проинспектированы работы по реорганизации светофорного объекта на пересечении улиц Болдина и З. Космодемьянской. Сегодня светофор запустят в полноценном режиме. Напомним, ранее он работал с табло вызова пешеходов. Теперь вводятся три выделенные фазы для движения: по ул. Болдина, ул. З. Космодемьянской и пешеходов.

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сегодня, в 15:20 0
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