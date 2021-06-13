В Туле на пересечении улиц Болдина и З. Космодемьянской светофор настроили по-новому

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Теперь там три выделенные фазы для движения.

Сегодня, 13 июня, начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Ярцев провел обследование работ по ремонту и текущему содержанию улично-дорожной сети города.

Так, проверили работы по установке дорожных знаков, регламентирующих одностороннее движение по ул. Буденного. На данный момент дорожные знаки зачехлены. Ранее сообщались, что указанная улица станет односторонней с 15 июня.

Проинспектированы работы по реорганизации светофорного объекта на пересечении улиц Болдина и З. Космодемьянской. Сегодня светофор запустят в полноценном режиме. Напомним, ранее он работал с табло вызова пешеходов. Теперь вводятся три выделенные фазы для движения: по ул. Болдина, ул. З. Космодемьянской и пешеходов.