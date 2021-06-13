В Заречье из-за коммунальной аварии затопило улицу Луначарского
По ряду адресов отключили воду.
Туляки рассказали в соцсетях, что в Заречье затопило улицу Луначарского. Причиной этого стала коммунальная авария возле дома № 65. Как сообщил «Тулагорводоканал» на своем сайте, с 8.30 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по адресам:
- ул. Луначарского д. д 61, 63, 65, 67, 67-а,
- ул. Курковая д. 9.
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
Другие статьи по темам
Место
Прочее