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В Заречье из-за коммунальной аварии затопило улицу Луначарского

В Заречье из-за коммунальной аварии затопило улицу Луначарского

По ряду адресов отключили воду.

Туляки рассказали в соцсетях, что в Заречье затопило улицу Луначарского. Причиной этого стала коммунальная авария возле дома № 65. Как сообщил «Тулагорводоканал» на своем сайте, с 8.30 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по адресам:

  • ул. Луначарского д. д 61, 63, 65, 67, 67-а,
  • ул. Курковая д. 9.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

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