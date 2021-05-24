Тульский воздухоплаватель Дмитрий Жохов стал чемпионом Московской области

Фото: Федерация воздухоплавательного спорта Тульской области

Выполнив 16 заданий, он набрал 12843 очка и занял первое место.

В Клину завершился 14-й Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту. Основная борьба развернулась между туляком Дмитрием Жоховым, представляющим Федерацию воздухоплавательного спорта Тульской области и пилотом из Подмосковья Сергеем Чиненовым.

Мастер спорта по воздухоплавательному спорту туляк Дмитрий Жохов занял первое место с результатом 12843 очков. Сергей Чиненов набрал 12393 очка. Он стал обладателем Кубка Звезда Тарана, за отдельно выигранный первый утренний полёт.

Третье место занял ещё один спортсмен из Подмосковья Дмитрий Кузьминых (10696 очков). Несмотря на сложные погодные условия, во время соревнований пилоты смогли совершить 4 спортивных полёта и выполнили 16 заданий.