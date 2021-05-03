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Перед матчем «Арсенал» — «Спартак» выступит группа «Фанты»

Перед матчем «Арсенал» — «Спартак» выступит группа «Фанты»

Болельщиков ждет большая развлекательная программа.

Сегодня, 3 мая, в Туле в 16.30 на Центральном стадионе состоится матч 28-го тура РПЛ «Арсенал» — «Спартак». Перед игрой у красно-желтого мяча развернется фан-зона.

Как сообщает пресс-служба оружейников, болельщиков ждут выступление группы «Фанты», мастер-класс от хоккейных тренеров, мини-турнир по панна-футболу один на один, аттракцион «Забей гол в стиле Луценко».

Фан-зона начнет работать в 15.00.

Напомним, что проход на матч «Арсенал» — «Спартак» будет возможен по абонементам и билетам, которые соответствуют официальному бланку клуба и имеют специальный штрих-код, то есть пройти на стадион по ксерокопии либо фотографии билета будет невозможно.

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
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