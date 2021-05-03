ДТП в центре Тулы с «Нивой» и реанимобилем попало на видео

В аварии, напомним, пострадали два фельдшера.

Момент столкновения «Нивы» с реанимобилем на пересечении проспекта Ленина и улицы Пушкинской попал на запись видеорегистратора. Запись с ДТП оказалась опубликована в соцсетях

Напомним, вечером 2 мая в Туле на пересечении проспекта Ленина и улицы Пушкинской столкнулись реанимобиль «Форд Транзит» и «Нива». В момент ДТП в машине скорой помощи находились три медика, водитель и пациент. В аварии пострадали два фельдшера, их доставили в больницу.

Окончательную причину ДТП предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

Также по факту аварии начала проверку прокуратура Тульской области.