«Арсенал» – «Спартак»: текстовая трансляция матча – 1:1

Оружейники играют в Туле против столичного клуба. Болеем за наших вместе! Внимание: текстовая трансляция обновляется.

Статистика первого тайма:

Перерыв!

45' ГООООООООООООООООЛ!!! 1:1. Спартаковец Кутепов срезает мяч в свои ворота.

Эванс пяткой скинул мяч на Джорджевича, Лука пробил по воротам с острого угла, защитник «Спартака» Кутепов скорректировал полет «снаряда» в свои ворота.

43' Жиго завалил Джорджевича — штрафной для оружейников. Сокол забросил мяч в центр штрафной, никто до него не дотянулся.

42' Опасно! Эванс отправил пас Рассказову, тот головой скинул мяч Джорджевичу — нормальный удар у Луки не вышел.

40' Теперь «горчичник» получил Чаушич — свалил Соболева.

39' Классная поддержка оружейников на стадионе! Тульские болельщики не замолкают ни на минуту.

38' Джорджевич получил желтую — не по правилам сыграл против Гапонова.

37' Крал «обокрал» Луценко на подступах к штрафной.

34' Арсенальцы очень неудачно исполнили угловой.

32' Джорджевич промчался в штрафную, однако мяч перехватил Умяров.

30' Луценко! Пробил по воротам в падении через себя, мяч попал в Кутепова.

29' Соболев получил желтую за фол против Костадинова.

29' Владение мячом — 69% на 31% в пользу «Спартака».

28' Чаушич скинул классный пас на Джорджевича, но Лука не сумел нормально обработать мяч и выбежал с ним за пределы поля.

26' Эванс! Перехватил мяч у спартаковцев и вышел один на один с Селиховым. Вратарь столичной команды выбежал на перехват и выбил «круглый» на аут.

25' Снова Мозес обыграл Рассказова и заработал угловой.

22' Москвичи продолжают нестись вперед, арсенальцы сдерживают натиск.

21' ГООЛ! «Спартак» открывает счет. 0:1. Мяч на счету Соболева.

Мозес в штрафной обыграл Рассказова, забросил мяч в центр, а там Соболев без проблем расправился с Шамовым. Беляев и Довбня прозевали соперника.

20' Промес убрал Довбню и Костадинова и пробил точно в центр ворот. Шамов мяч забрал.

19' Прострел Луценко издалека — вратарь Селихов на месте!

18' Умяров сфолил на Костадинове на половине поля «Арсенала»: штрафной исполнил Шамов.

17' Очередной угловой для «Спартака»: футболисты быстро разыграли стандарт, но мяч не сохранили. Арсенальцы перехватили инициативу.

15' Беляев головой вынес мяч из штрафной после прострела спартаковцев.

12' «Спартак» за пару минут исполнил два угловых. Последний завершился классным ударом Умярова — мяч «отбила» перекладина.

10' Ковалев перехватил мяч, убежал в контратаку, отдал пас Джорджевичу. Продолжить наступление помешал Крал.

7' Умяров прострелил издалека — мимо ворот.

6' Опасная ответка от «Спартака» — Беляев выбил мяч с линии ворот после прострела Промеса.

5' Неплохая атака вышла у «Арсенала»: Луценко скинул мяч с угла штрафной в центр на Джорджевича, тот сбрасывал на Кангву — спартаковец Кутепов перевел опасность от ворот.

3' Спартаковцы пытались прорваться к воротам по левой бровке, однако Крал не удержал мяч.

2' Активно начали команды, но пока мяч дальше центра поля не уходит.

1' Матч начался! Вперед, «Арсенал»!

0' Главный судья матча Сергей Иванов.

0' Погодка в Туле та еще! Гроза и ливень! Страшновато.

0' Стартовые составы уже известны.

0' Смотрим, как канониры прибывали на стадион:

0' Арсенальцы и спартаковцы в рамках РПЛ встречались между собой 11 раз. Тульская команда добыла пять побед, московская — шесть. Ни разу не была зафиксирована ничья.

Разница забитых мячей — 14:16 в пользу столичного клуба.

0' Посмотрим на турнирную таблицу. «Спартак» в данный момент находится на третьей строчке с 50-ю очками.

«Арсенал» по-прежнему находится в зоне стыков — на 13-й строчке. От спасительного 12-го места отрыв слишком большой.

0' Матч «Арсенал» — «Спартак» закрывает 28 тур РПЛ. Несмотря на то, что до конца чемпионата осталось два матча, уже определился чемпион сезона. Им стал питерский «Зенит». Накануне команда на своем стадионе разгромила московский «Локомотив» со счетом 6:1.

0' Смотрите футбол с трибуны Центрального стадиона? Расскажите, какая там атмосфера! Делитесь фотографиями в комментариях.

0' Добрый день, друзья! Сегодня тульский «Арсенал» играет дома против московского «Спартака». Начало матча в 16.30. Присоединяйтесь к нашей текстовой трансляции!