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Под Тулой опрокинулся Renault Sandero: погиб младенец
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Под Тулой опрокинулся Renault Sandero: погиб младенец

Авария случилась в районе Болохово 3 мая.

3 мая в 14.14 на 3-м километре автодороги «Болохово — Шварцевское» Киреевского района Тульской области опрокинулся Renault Sandero. Автомобилем управляла 23-летняя девушка.

В результате ДТП погиб мальчик 2020 года рождения, также пострадала пассажирка автомобиля Renault, 42-летняя женщина. Ее госпитализировали.

Как сообщили в региональном УГИБДД, точная причина опрокидывания автомобиля пока не установлена.

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