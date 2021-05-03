В связи с автопробегом 9 мая в Туле введут ограничения движения

Фото: АвтоСаратов.

Об этом сообщает администрация города.

9 мая в Туле состоится автопробег «Энергетики — Великой Победе» с участием 34 единиц специальной автомобильной техники по маршруту «Щегловская Засека — ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Рязанская — проспект Ленина — Щекинское шоссе — мемориальный комплекс «Памяти героев-энергетиков». По окончании пробега состоятся торжественные мероприятия с участием представителей 20 филиалов ПАО «МРСК Центра», ПАО «МРСК Центра и Поволжья».

В целях обеспечения безопасности дорожного движения будут введены следующие ограничения.

1. Запрещены остановка и стоянка всех видов транспортных средств:

с 18.00 8 мая до 9.00 9 мая по ул. Льва Толстого (пос. Менделеевский) на участке от дома №7 до дома №3;

с 6.00 до 9.00 9 мая на парковочном пространстве, расположенном в районе дома №9 по Щекинскому шоссе, на проезжей части в районе мемориального комплекса «Памяти героев-энергетиков» на участке от Щекинского шоссе до ул. Льва Толстого (пос. Менделеевский).

2. Ограничено движение всех видов транспортных средств с 18.00 8 мая до 9.00 9 мая по ул. Льва Толстого (пос. Менделеевский) на участке от дома №7 до дома №3.