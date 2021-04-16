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Туляк Илья Шакиров выступит на чемпионате России по боксу среди молодежи
Фото Федерации бокса Тульской области.

Туляк Илья Шакиров выступит на чемпионате России по боксу среди молодежи

Победитель турнира получит 350 тыс. рублей и автомобиль.

С 26 апреля по 2 мая в Серпухове пройдет чемпионат России по боксу среди молодежи 19-22 лет. В турнире примут участие более 200 сильнейших боксеров из 51 региона страны. Тульскую область представит Илья Шакиров. Он выступит в весовой категории 64 кг.
 
Как сообщает пресс-служба Федерации бокса России, призовой фонд чемпионата составит 17,5 млн рублей. Обладатели бронзовых наград первенства получат по 125 тысяч рублей, серебряных — по 250 тысяч рублей, а победители станут обладателями 350 тысяч рублей и нового автомобиля.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:20 0
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