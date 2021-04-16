Туляк Илья Шакиров выступит на чемпионате России по боксу среди молодежи

Фото Федерации бокса Тульской области.

С 26 апреля по 2 мая в Серпухове пройдет чемпионат России по боксу среди молодежи 19-22 лет. В турнире примут участие более 200 сильнейших боксеров из 51 региона страны. Тульскую область представит Илья Шакиров. Он выступит в весовой категории 64 кг.

Как сообщает пресс-служба Федерации бокса России, призовой фонд чемпионата составит 17,5 млн рублей. Обладатели бронзовых наград первенства получат по 125 тысяч рублей, серебряных — по 250 тысяч рублей, а победители станут обладателями 350 тысяч рублей и нового автомобиля.