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Возвращение трилогии «Властелин колец» и фильм с Джонни Деппом: «Синема Парк» представил новинки

Возвращение трилогии «Властелин колец» и фильм с Джонни Деппом: «Синема Парк» представил новинки

У туляков есть прекрасный повод сходить в кино!

Публикуем анонсы ближайших новинок. Выбирайте!

 

«Властелин колец» (12+)

C 15 апреля легендарная трилогия снова на большом экране, в отреставрированном виде и в суперформате IMAX.
 

«Великий» (18+)

17 апреля премьера фильма, номинант на премию «Оскар». Джонни Депп в роли знаменитого фотографа Юджина Смита. Фильм основан на реальном событии, которое потрясло мир.
 

«Поколение вояджер» (16+)

21 апреля премьера фантастического триллера от режиссера фильмов «Области тьмы» и «Дивергент» Нила Бёргера. Высокоинтеллектуальные и бесстрастные герои рождены для миссии спасти всё человечество.

«Леонид Агутин. Фильм-концерт COSMO-LIFE» (12+)

С 29 апреля Леонид Агутин приглашает отправиться в музыкальное путешествие и стать гостем его концерта в историческом центре Гаваны.
 
 
Расписание и билеты онлайн – по ссылке.
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 13:40 0
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