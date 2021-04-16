Возвращение трилогии «Властелин колец» и фильм с Джонни Деппом: «Синема Парк» представил новинки

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C 15 апреля легендарная трилогия снова на большом экране, в отреставрированном виде и в суперформате IMAX.



«Великий» (18+)

17 апреля премьера фильма, номинант на премию «Оскар». Джонни Депп в роли знаменитого фотографа Юджина Смита. Фильм основан на реальном событии, которое потрясло мир.

«Поколение вояджер» (16+)

21 апреля премьера фантастического триллера от режиссера фильмов «Области тьмы» и «Дивергент» Нила Бёргера. Высокоинтеллектуальные и бесстрастные герои рождены для миссии спасти всё человечество.