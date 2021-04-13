Афиша фестиваля молодежных театров GingerFest на 13 апреля

II Международный фестиваль GingerFest проходит в Туле с 9 по 13 апреля. В фестивале принимают участие театральные коллективы из Испании, Италии, Греции, Ирана и пяти регионов России (Тула, Москва, Курск, Тюмень, Пермь).

В течение пяти дней на сценах Городского концертного зала и Центра культуры и досуга Пролетарского округа покажут 12 спектаклей в разных жанрах, от клоунады до философской драмы.

Вторник, 13 апреля

Городской концертный зал (ул. Советская, 2)

18.30 — Театр-студия «Мюсли» (Тула), пластический спектакль «Мама шамана» (Я. Мори), 6+

20.30 — Торжественная церемония закрытия фестиваля, 0+. Вход свободный

22.00 — Фаер-шоу, 0+. Вход свободный

Театр «Мюсли» создан в 2009 году и регулярно представляет Тулу и Россию на международном уровне, неоднократный участник и призёр международных театральных фестивалей в двенадцати странах мира. На фестивале «Мюсли» представляют пластический спектакль «Мама шамана» по сказкам Яны Мори. Завораживающее незабываемое шоу, погружающее в атмосферу Севера, путешествие по мирам духов — вот что такое «Мама шамана». В спектакле нашлось место театру кукол и театру масок, анимации и театру теней, снегопаду и интерактивному взаимодействию со зрителями; постановку можно не только увидеть и услышать, но и попробовать на вкус и запах… Философские сказки о маме шамана, покровительнице диких домохозяек, будут сыграны на сцене Городского концертного зала 13 апреля в 18.30.

Продолжительность спектакля — 1,5 часа. Возрастное ограничение: 6+

Цена билетов — 200−400 руб.

Билеты можно приобрести по тел. +7 (902) 905-99-71 или по ссылке.