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Юный туляк одержал новую победу на турнире по вольной борьбе
Фото пресс-службы администрации города Тулы

Юный туляк одержал новую победу на турнире по вольной борьбе

Степан Гордеев учится в 6-м классе, а вольной борьбой занимается с пяти лет.

10 апреля состоялся Открытый турнир по спортивной (вольной) борьбе. Состязания были посвящены памяти героев войн и военных конфликтов.
 
Победителем в весовой категории 50 кг стал наш земляк — обучающийся МБОУ «Центр образования N 58 «Поколение будущего»» Степан Гордеев.
 

«Степан учится в 6-м классе, а вольной борьбой занимается с пяти лет. Тренирует его Алексей Лившиц, работающий в Детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва Тульской области. Степан является неоднократным победителем и призером региональных, всероссийских и международных турниров», — сообщает пресс-служба городской администрации.

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 21:01 +7
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