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Двое жителей Плавска пробили бензобак ГАЗели и украли горючее
Фото автора Raphael Brasileiro: Pexels

Двое жителей Плавска пробили бензобак ГАЗели и украли горючее

Добычей подозреваемых стали около 7 литров топлива.

Недавно в Плавскую полицию обратился местный житель. Мужчина заявил, что у его автомобиля «ГАЗель» пробили бензобак и похитили топливо. Машины была припаркована около одного из домов в райцентре.
 
«Сотрудники отдела МВД при проведении оперативных мероприятий изобличили в противоправном деянии 20-летнего неработающего ранее судимого местного жителя и его 18-летнего неработающего подельника», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
Подозреваемые признались в содеянном. Полицейские проводят дальнейшую работу по установлению деталей и обстоятельств случившегося.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 19:59 +6
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