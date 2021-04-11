Двое жителей Плавска пробили бензобак ГАЗели и украли горючее

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Недавно в Плавскую полицию обратился местный житель. Мужчина заявил, что у его автомобиля «ГАЗель» пробили бензобак и похитили топливо. Машины была припаркована около одного из домов в райцентре.

«Сотрудники отдела МВД при проведении оперативных мероприятий изобличили в противоправном деянии 20-летнего неработающего ранее судимого местного жителя и его 18-летнего неработающего подельника», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Подозреваемые признались в содеянном. Полицейские проводят дальнейшую работу по установлению деталей и обстоятельств случившегося.