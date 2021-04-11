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«Накажи автохама»: маршрутка и посадка из второго ряда — это классика

«Накажи автохама»: маршрутка и посадка из второго ряда — это классика

Продолжаем публиковать материалы наших читателей.

Пользователь Myslo прислал в редакцию видеозапись с маршруткой № 61, водитель которой нарушил правила посадки и высадки пассажиров, подвергая их опасности.
 
«10 апреля 2021 года, 18.12. Остановка «Московский вокзал» высадка из второго ряда. В каком-то городе был подобный случай со смертельным исходом», — сообщил автор видео.
 

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

 

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Автор: Сергей Стариков
вчера, в 21:56 +1
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