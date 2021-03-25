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В Туле школьницу заставили сняться в порно: суд вынес приговор шантажистам
Иллюстрация – Назар Пономаренко

В Туле школьницу заставили сняться в порно: суд вынес приговор шантажистам

Также к съемкам в «фильмах» привлекали животных.

В Туле двое местных жителей, Артур М. и Дмитрий М., признаны виновными в незаконном изготовлении порнографических фильмов. Заседания по данному делу проходили в закрытом режиме, обвиняемые привлекали к съемкам в «фильмах» 14-летнюю девочку.
 
По нашей информации, подросток занималась проституцией, имела анкету на соответствующем сайте. Обвиняемые наткнулись на нее в интернете, когда искали новых героинь для своих «роликов», решили шантажировать. Предложили на выбор: либо она занимается на камеру сексом с собаками и получает 30 тысяч рублей, либо они расскажут о ее «деятельности» родителям. Девочка согласилась на съемки.
 
24 марта решением суда Артуру М. назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы, а Дмитрию М. – в виде 4 лет лишения свободы. 
 
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 09:51 +5
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