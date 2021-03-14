ТОП-5 НЕДЕЛИ: русские блины, новая Программа развития, тульский мультик и долгожданная победа «Арсенала»

1. Прощание с зимой

Русские блины хороши, конечно, в любое время года, но особенно они вкусны именно сейчас, на масленицу. Каждая хозяйка печет их по своему собственному, особенному рецепту. И начинки к блинам у каждого свои. Но все это блинопоедание объединяет одно: прекрасное настроение от предвкушения неминуемой весны! Основной площадкой для масленичных гуляний в Туле была в этом году Казанская набережная. Но вообще провожали зимушку-красавицу в парках, в скверах, в домах культуры во всех городах и поселках области.





Мы, конечно, любим русскую зиму. Но не настолько, чтобы жить с ней круглый год. Ведь большое, как известно, видится на расстоянии. Вот и мы – погуляли, повеселились, теперь хотим любить зиму в тепле и на расстоянии лета.

2. В Туле будет новая объездная дорога

В Туле начали обсуждение Программы развития региона до 2026 года. Уже проходят первые заседания, началось рассмотрение различных предложений на экспертных советах, скоро к обсуждению, по поручению губернатора Алексея Дюмина, подключат жителей области. О первом заседании Экспертного совета при губернаторе в рамках подготовки новой Программы, о том, как будет дальше в районах области проходить работа над планами развития, а также комментарии экспертов и участников команды по формированию Программы можно прочитать в нашем материале тут





Сегодня определены семь стратегических направлений будущей Программы. Одно из них – «Инфраструктура. Опережающее развитие», предполагающее развитие транспортной инфраструктуры. Стало известно, что в перечень приоритетных планов Программы входят реконструкция дороги «Тула — Новомосковск», а также давно ожидаемое строительство обводной дороги вокруг Новомосковска и Тулы.

3. «Арсенал»: в меньшинстве, да не в обиде

Чтобы побеждать, надо прежде всего верить в себя, и футболисты «Арсенала» наконец-то поверили. В присутствии губернатора Алексея Дюмина команда подарила тулякам победу над еще одним российским супер-клубом - ЦСКА. «Арсенал» забил два мяча в первом тайме, героически оборонялся, и, несмотря на то, что остался в концовке матча в меньшинстве (а по ходу матча были удалены сразу два наших футболиста!), перевес в счете удержал.

Пока в весенней части сезона тульская команда специализируется на авторитетах. Обыграла в Санкт-Петербурге с матче на Кубок России действующего чемпиона «Зенит» - и вот теперь "положила на лопатки" одного из претендентов на звание чемпиона сезона 2020/21.





4. Гости с другого края света

В Туле в рамках общероссийской программы «Большие гастроли» впервые показал свои спектакли Приморский академический краевой драматический театр им. Максима Горького. Приезд театрального коллектива с другого конца света, аж из Владивостока, сродни чуду. Ведь когда в Туле только готовятся спать, во Владивостоке уже встают на работу. Но, хоть мы так далеко друг от друга, нас многое объединяет. И в Туле, и во Владивостоке – театры в звании академического, и оба – имени Максима Горького. Правда, нашему театру, в отличие от дальневосточного, пока костюмы известный историк моды Александр Васильев не рисует...

Туляки с восторгом приняли оба спектакля – «Ковбой. Король. Великолепный» о нашем соотечественнике Юле Бриннере, который стал звездой Голливуда, а также «TOVARICH» о русских эмигрантах.





5. Кино, кино, кино... и мультфильм

Удивительно, но за неделю наибольшее количество новостей оказалось из мира кино.

В Туле состоялась премьера мультфильма «Сторожевой пес Верный», посвященного событиям лета 1552 года, когда к стенам Тульского кремля подошли полчища крымского хана Девлет-Гирея. Рассказ об одном эпизоде из жизни сторожевого пса по имени Верный, который остался единственным выжившим после нападения орды крымского хана на сторожевой пост Засечной черты, с 18 марта можно будет увидеть во всех тульских муниципальных кинотеатрах.

Режиссер фильма – туляк Дмитрий Чирков, известный кино- и театральный режиссер, сценарист, продюсер. Осенью прошлого года на сцене Новомосковского филиала ТДТ состоялась премьера спектакля «Димитрий» о Дмитрие Донском, в котором Чирков выступил и режиссером, и автором пьесы. И вот теперь – новая творческая работа.

Режиссер Сергей Мокрицкий завершил алексинский этап съемок фильма «Первый Оскар», но зато уже через пару недель в Тулу приезжает съемочная бригада сериала «Бойся, я с тобой». Туляки вообще-то народ не пугливый, так что наверняка кому-то из них удастся поучаствовать в съемках и затем увидеть себя на телеэкране.

- Наконец, стало известно, что фестиваль «Улыбнись, Россия», который в прошлом году из-за пандемии пришлось пропустить, в этом году таки состоится. Он пройдет с 5 по 11 сентября. Президент этого кинопраздника по-прежнему режиссер Алла Сурикова. Будут, как всегда, громкие премьеры и общение с известными актерами.