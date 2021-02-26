В Тульской области начал работу штаб по наблюдению за выборами

В Туле в парке «Патриот» прошло первое заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами, сформированного на площадке Общественной палаты Тульской области.

В его состав вошли представители общественности, журналисты, специалисты в области избирательного права, политологи. В числе задач – сотрудничество с политическими партиями, подготовка наблюдателей по программе Общественной палаты и ассоциации «Независимый общественный мониторинг».

Данная работа поможет открыто и легитимно провести выборы главы региона и депутатов Государственной Думы РФ от Тульской области.

Как отметила председатель Общественной палаты Тульской области Галина Фомина, механизм общественного наблюдения является одним из самых эффективных инструментов, обеспечивающих легитимность и демократичность выборов. При этом будущих наблюдателей необходимо готовить, обучать – и начинать это делать надо уже сейчас.

Галина Фомина – Мы приглашаем все партии, которые хотят поучаствовать и имеют право выставлять наблюдателей, обращаться к нам в Общественный штаб. Уже в ближайшее время мы представим программу обучения для первых групп наблюдателей. Обучение будет вестись с марта по август. Наша задача, чтобы на каждом избирательном участке региона во время выборов был представитель независимого общественного наблюдения.

Руководитель Тульского регионального отделения ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Андрей Белобрагин рассказал:

– Эксперты в области избирательного права и процесса, а также в других сферах (медиа, коммуникации) на примерах из реальной практики будут обучать наблюдателей тому, как быть активным участником выборов. Оперативно анализировать происходящую на участке ситуацию, фиксировать ее, давать ей грамотную правовую оценку, быть готовым к любым ситуациям и, что самое главное, – предупреждать возможные нарушения.

Заместитель председателя Общественной палаты Тульской области Константин Данилов:

– Опыт общероссийского голосования по поправкам в Конституцию показал, что массовое участие независимых наблюдателей, которые были сформированы при Общественной палате, снимает вопросы о прозрачности голосования и объективности результатов. Сегодня мы сделали первый шаг – создали региональный штаб, эту работу необходимо организовать в каждом муниципалитете.

Член Общественного штаба, журналист Светлана Митрофанова выступила с инициативой создать аккаунт в социальных сетях для освещения работы, а также раздел на сайте Общественной палаты Тульской области:

– Это может стать одним из инструментов информирования, а также противодействия фейкам в сети Интернет. Кроме того, у нас выстроено сотрудничество с региональными СМИ, и мы планируем освещать работу штаба на их ресурсах.

Поддержку Общественному штабу и готовность к совместной работе высказал председатель Молодежного парламента при Тульской областной Думе Евгений Панфилов:

– Вопрос участия молодежи как неотъемлемой части российского общества в политической жизни России является довольно значимым для нашего государства. Молодые люди создают образ будущего, и поэтому вопросы участия молодежи в реализации политических прав, степень их участия в избирательном процессе становятся всё более актуальными.

Евгений Панфилов предложил обсудить с коллегами формат совместной работы штаба по взаимодействию с молодежью.

В обучении наблюдателей большую роль играет юридический аспект. Готовность поддержать Общественный штаб выразил руководитель Тульского регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», заместитель председателя Общественной палаты Тульской области Александр Воронцов:

– К выборам текущего года нам всем нужно быть серьезно подготовленными. Общественная палата РФ запланировала порядка 56 обучающих семинаров с привлечением экспертов, в том числе в области избирательного права. Считаю важным перенимать те навыки, которые дадут приезжающие в наш регион эксперты. Причем быть не просто слушателем, но и самим становиться учителем, инструктором. Потому что далее члены штаба и коллеги, которые пройдут обучение, поедут в муниципальные образования области и будут там проводить аналогичные обучающие мероприятия. От каждого из нас требуется самоотдача, знание нормативной базы и слаженная работа в команде. Только командная работа позволит решить задачи, которые перед нами стоят, действовать четко и слаженно. Каждый из нас настроен именно на такой формат работы.

Доктор политических наук, доцент кафедры социологии и политологии ТулГУ Анастасия Лаврикова озвучила итоги исследования, посвященного тому, как сегодня граждане воспринимают избирательные процессы:

– Совместно с Общественной палатой Тульской области мы уже несколько лет подряд проводим исследование, посвященное вопросам общественно-политической активности граждан. Его результаты показывают, что для туляков вопрос честности, прозрачности выборов, соответствие электоральных процедур законам и нормам является очень актуальным.

Участники первого заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами проголосовали за состав штаба, кандидатуру руководителя, которым стал Константин Данилов, а также определили основные направления работы.

– Независимое наблюдение – гарантия защиты выбора наших граждан. Предстоящие выборы должны быть честными и легитимными, в действительности отражающими волю избирателей. Максимальная информированность избирателей позволит предупредить риск нарушений. Штаб будет вести ежедневный мониторинг ситуации на местах в дни голосования, проверять сообщения о каких-либо сомнительных действиях на участках и принимать оперативные меры общественного реагирования, – отметил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тульской области Константин Данилов.

В структуре штаба была создана группа подготовки и координации наблюдателей, а также мониторинговая, юридическая, мобильная и информационная группы.