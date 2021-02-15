Тульский метатель Роман Ряховский победил во Всероссийских соревнованиях

Легкоатлет метнул копьё на расстояние 68 м 14 см и стал лучшим среди юниоров.

В Адлере на базе национальной сборной прошли Всероссийские соревнования по длинным метаниям. Это первый в новом сезоне старт для метателей копья, диска и молота.

Воспитанник ДЮСШ г. Советска и тульской спортшколы олимпийского резерва «Лёгкая атлетика» Роман Ряховский в непростых погодных условиях одержал победу в метании копья.

Он отправил снаряд на 68 метров 14 сантиметров и обеспечил себе первое место среди юниоров. Это четвёртый результат мирового сезона-2021 в топ-листе среди метателей до 20 лет. Тренируют спортсмена Константин Ряховский и Андрей Горячих.