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В тульских школах на дистанционку переведены почти 1900 учеников
Фото: letidor.ru.

В тульских школах на дистанционку переведены почти 1900 учеников

Из-за болезней занятия не посещают более 15 000 школьников и 472 педагога.

Из-за различных заболеваний занятия в школах Тульской области не посещают 15 190 обучающихся (6,8% от общей численности) и 472 педагога (2,1% от общей численности). Все школы, колледжи и техникумы работают в штатном режиме, один детский сад приостановил свою деятельность.

Частично на дистанционке работают 80 классов (1894 ученика) и 8 учебных групп колледжей и техникумов (183 студента). Приостановлена работа 27 групп в 22 детских садах (484 воспитанника). Работа каждого из этих учреждений контролируется региональным министерством образования.

Образовательные организации переходят на дистанционное обучение, если число случаев ОРВИ превышает допустимый эпидпорог, при выявлении случаев заражения COVID-19, а также, если количество работающих педагогов не позволяет организовать образовательный процесс в обычном формате.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 +1
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