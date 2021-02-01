Фото и видео пресс-службы «Арсенала».
Арсеналец Ломовицкий забил гол-красавец в ворота «Силекса»: видео
Оружейники обыграли соперника с крупным счетом.
«Арсенал» опубликовал видео гола, который забил полузащитник Александр Ломовицкий в ворота македонского «Силекса». Напомним, матч состоялся 30 января в Турции.
На 73-й минуте Ломовицкий получил пас от Чаушича и точным ударом отправил мяч в сетку. Гол выдался шикарным:
В итоге оружейники обыграли «Силекс» со счетом 4:1. Голы в матче также забили Эванс Кангва, Тарас Бурлак и Валерий Громыко.
А 31 января «Арсенал» с таким же счетом победил команду «Лиепая» из Латвии. За канониров отметились Луценко, Панченко и Пантелеев, который оформил дубль.
30 января, в 21:07, 34 2389 -5
28 января, в 09:25, 18 1161 0
25 января, в 09:09, 5 1372 1
23 января, в 20:13, 53 3163 0
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