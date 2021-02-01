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Арсеналец Ломовицкий забил гол-красавец в ворота «Силекса»: видео
Фото и видео пресс-службы «Арсенала».

Арсеналец Ломовицкий забил гол-красавец в ворота «Силекса»: видео

Оружейники обыграли соперника с крупным счетом.

«Арсенал» опубликовал видео гола, который забил полузащитник Александр Ломовицкий в ворота македонского «Силекса». Напомним, матч состоялся 30 января в Турции.

На 73-й минуте Ломовицкий получил пас от Чаушича и точным ударом отправил мяч в сетку. Гол выдался шикарным:

 

 

В итоге оружейники обыграли «Силекс» со счетом 4:1. Голы в матче также забили Эванс Кангва, Тарас Бурлак и Валерий Громыко.

А 31 января «Арсенал» с таким же счетом победил команду «Лиепая» из Латвии. За канониров отметились Луценко, Панченко и Пантелеев, который оформил дубль.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:39 +1
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