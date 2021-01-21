Команду Marathon-Tula усилит титулованная велогонщица

Фото: instagram.com/marathontulateam.

Marathon-Tula объявила состав на трековый сезон-2021. В него вошли шесть спортсменов темповой группы и пять — спринтерской. Как сообщает пресс-служба команды, женский темп в этом году усилит мастер спорта международного класса, многократный призер чемпионатов Европы, победитель чемпионатов России Гульназ Хатунцева.

Спортсменка подписала контракт с Marathon-Tula в конце прошлого года. Велогонщица дебютирует за команду на первом этапе Кубка России, который пройдет с 26 по 30 января в Санкт-Петербурге.

- Я рада присоединиться к команде Marathon-Tula. Это мой первый опыт работы в трековой команде, раньше я состояла только в шоссейной, — что-то новое это всегда интересно. От нашей совместной работы я ожидаю поддержки команды, улучшения условий спортивной подготовки в плане соревнований, сборов, инвентаря. Считаю, что в составе команды для меня открывается больше возможностей для участия в международных стартах: теперь это будут выступления не только за сборную, но и за команду, — цитирует спортсменку пресс-служба команды.

В женском темпе Marathon-Tula также представят Диана Климова и Тамара Дронова, призеры чемпионатов Европы и европейских игр. Представительницы женской темповой группы в этом сезоне будут бороться за попадание на состав олимпийской сборной России для выступления в мэдисоне и омниуме.

Мужскую темповую группу представляют Артур Ершов, чемпион мира по велоспорту на треке, призер чемпионата Европы Максим Пискунов и молодой гонщик Михаил Вьюношев. Приоритетом для гонщиков в этом сезоне будут высокие места в неолимпийских видах программы Кубка наций и чемпионата Европы — скретче, гонках по очкам и с выбыванием. Высокий рейтинг именно в этих дисциплинах позволит им отобраться в Лигу чемпионов, новый турнир, запланированный для проведения в конце 2021 года, учрежденный UCI для лучших трековых гонщиков мира.

В спринтерской группе за команду выступят перспективные молодые гонщики из Тульской области: чемпион Европы Александр Дубченко, победители первенства Европы Павел Ростов, Дмитрий Нестеров и Даниил Комков и вице-чемпионка первенства Европы Серафима Гришина.