Зимой тульский «Арсенал» могут пополнить два полузащитника

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Генеральный директор ПФК «Арсенал» Дмитрий Балашов в интервью клубной пресс-службе рассказал, в чем причина неудач команды.

- Скажу прямо: мы провалили эту часть сезона. Неудачи вызваны несколькими причинами. Первая и самая главная: катастрофическое количество травм ведущих футболистов. За пять игровых месяцев в лазарете команды побывали 22 игрока. Коварный коронавирус тоже не обошел стороной. Есть и судейский фактор. При всем уважении к арбитрам их решения не всегда отличались объективностью. Яркий пример — декабрьская игра против «Ротора». Защитник хозяев летит в колено Ломовицкому, а судья даже не дает желтую карточку. Потом признали, что это было удаление. Но дорога ложка к обеду. Зачем судьям VAR, если они не умеют им правильно пользоваться? Как показала первая часть сезона, систематические ошибки судей напрямую повлияли на результаты матчей, и это касается не только «Арсенала».

- Как исправить незавидную турнирную ситуацию?

- Впереди тренировочные сборы. Нужно работать с максимальной отдачей, это касается не только футболистов, но и менеджмента клуба. У главного тренера Дмитрия Парфенова будет достаточно времени, чтобы достойно подготовиться к весенней части чемпионата и выйти из сложного положения. За зиму окончательно восстановятся лидеры. В составе произойдет ряд изменений. Есть и те, кто команду покинут. Необходимо четко понимать: весной нам нужны только те, кто действительно поможет остаться в РПЛ.

— Впереди открытие трансферного окна, какие позиции в «Арсенале» требуют укрепления?

— Первая часть сезона показала, что каждая линия требует усиления. На данный момент у нас есть два хороших варианта по укреплению полузащиты, прорабатываем возможность их осуществления. Если все сложится, то два футболиста придут в аренду до конца сезона. Разумеется, имен называть не буду. Отмечу лишь, что оба хорошо проявляют себя в РПЛ.

— В заявке «Арсенала» три десятка футболистов. Можно назвать тех, кто покинет команду зимой?

- Отвечу так: уйдут игроки, у которых мало игровой практики. Ищем для них варианты с арендой.

— Как вы считаете, правильно ли, что критика от болельщиков идет преимущественно в сторону руководства? Возможно, некоторые футболисты сбавили требования к себе?

- Юрий Семин как-то очень верно отметил: «Футбол не обманешь». Если ты непрофессионально относишься к тренировкам, партнерам по команде и играм, футбол сразу наказывает. Не хочу говорить плохо о наших ребятах, у них есть тренер, который должен следить за тем, как они готовятся и играют. Могу сказать только одно: я в них верю, они профессионалы и докажут это в очередной раз не только болельщикам, но и себе. И еще относительно критики. Когда оцениваешь чью-то работу, не нужно переходить на личности, оскорблять. Мы за конструктивный и цивилизованный диалог.

- В конце этого сезона у нескольких ведущих футболистов «Арсенала» заканчиваются контракты, клуб ведет работу в этом направлении? Может уже есть ребята, кто продлил соглашения?

- В январе-феврале объявим о продлении контрактов с несколькими нашими лидерами. Сейчас с ними ведутся переговоры.

Полное интервью с Дмитрием Балашовым читайте здесь.