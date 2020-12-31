Фото УГИБДД по Тульской области.
Пьяный водитель Kia устроил ДТП в Куркинском районе
Мужчине повезло – серьезных травм он не получил.
30 декабря в 21.40 в Куркинском районе недалеко от населенного пункта Орловка 41-летний водитель автомобиля Kia Sorento не справился с управлением и съехал в кювет.
В УГИБДД по Тульской области рассказали, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения (0,206 мг/л).
В результате ДТП водитель получил различные травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен.
Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет.
Если водитель снова попадется пьяным за рулем, его ждет уголовное наказание вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет.
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