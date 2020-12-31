Пьяный водитель Kia устроил ДТП в Куркинском районе

Фото УГИБДД по Тульской области.

Мужчине повезло – серьезных травм он не получил.

30 декабря в 21.40 в Куркинском районе недалеко от населенного пункта Орловка 41-летний водитель автомобиля Kia Sorento не справился с управлением и съехал в кювет.

В УГИБДД по Тульской области рассказали, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения (0,206 мг/л).

В результате ДТП водитель получил различные травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен.