«Ротор» – «Арсенал»: текстовая трансляция матча

Оружейники завершают календарный год в Волгограде. Болеем за наших вместе с Myslo!

75' Дмитрий Парфенов делает замену: Эванс Кангва сыграет вместо Сергея Ткачева.

73' Костадинов получил желтую карточку за фол против Фламариона. Следующий матч РПЛ Георги пропустит.

71' Ткачев получил пас от Бурлака и в касание пробил по воротам! Голкипер «Ротора» справился с прострелом.

69' Еще замена у «Ротора»: Хацкевич отправляет на поле Понсе вместо Муллина.

68' Гогуа практически прямой ногой влетел в колено Ломовицкому! Арбитр решил не наказывать карточкой футболиста «Ротора».

66' Кожемякин! С убойной позиции не попал в ворота Шамова. Опасный момент.

63' Первая замена у «Ротора»: Серченков вышел вместо Кипиани.

63' Небольшая пауза в матче. Судьи ВАР проверяют, был ли пенальти в предыдущем эпизоде — кажется, после прострела Панченко мяч прилетел в руку Фламариону. Но нет, «круглый» угодил в голову волгоградскому футболисту.

62' Панченко пробивал штрафной, мяч рикошетом от Фламариона попал Кадири, тот скинул пас Кангве — Кингс наносил удар по воротам, Чондрич сыграл надежно.

60' Ломовицкий отдал пас в штрафную на Ткачева, Сергей неудобно принял мяч, развернувшись спиной к воротам. Тут еще и защитники помешали нашему «Халку» выстрелить в цель.

58' Рассказов получил желтую — грубо сыграл против Кипиани.

57' Макаров перехватил мяч у Панченко и прострелил по воротам — на пути к цели оказался Кадири, который выбил «круглый» к центру поля.

56' Арсенальцы завладели преимуществом, но никак не могут добавить остроты у ворот «Ротора».

49' Ломовицкий здорово открылся, выскочив из-за спины Гогуа, получил пас от Кангвы и пробил в касание. Мяч пролетел мимо ворот. К тому же там еще и офсайд был.

48' Момент! Туляки исполняли угловой, мяч прилетел Бурлаку в штрафную, Тарас пробил по воротам, вратарь Чондрич без проблем справился с ударом.

47' Атака «Арсенала»: Кингс отправил пас Панченко, тот скинул на фланг Ткачеву, а Сергей попал в защитника «Ротора». Мяч вылетел за пределы поля.

46' Второй тайм! Продолжаем матч.

Статистика первого тайма:

Перерыв.

45' Мяч после удара Хагуша рикошетом от Гогуа попал в руку Кверквелии. Оружейники потребовали пенальти, но судья решил, что нарушения не было.

43' Муллин сфолил на Костадинове, штрафной для оружейников. Ткачев мощно пробил по воротам — волгоградцы отбились.

41' Ломовицкий получил классный диагональный пас, но умудрился нарушить правила в борьбе со Степановым.

37' Кожемякин сделал подкат в ноги Ткачеву. Желтая карточка волгоградцу.

36' Ломовицкий пытался закрутить мяч в угол ворот «Ротора» — не получилось.

35' Хагуш! Принял пас грудью, скинул себе мяч и сразу пробил. Удар вышел неточным.

33' Футболисты «Ротора» убежали в контратаку, Фламарион наносил удар по воротам Шамова — мимо.

30' Горбатенко грубо сыграл против Жигулева, штрафной для «Ротора». Сам «пострадавший» пробивал по воротам — мяч улетел мимо цели.

28' Кингс забежал в офсайд после передачи от Рассказова.

25' Штрафной для «Арсенала»: Горбатенко отправил пас в центр, после серии ударов решающий наносил Кадири. Мяч вылетел за пределы поля от Кверквелии.

19' Футболисты «Ротора» разогнали неплохую атаку на правом фланге, но не сумели найти лазейку в обороне оружейников.

16' Следом Ткачев получает «горчичник» — жестко сыграл против Фламариона. Обеим командам явно нужно успокоиться, слишком много нарушений за первые 15 минут матча.

15' Первая желтая карточка в матче — Степанов въехал в ноги Ломовицкому.

13' Еще один штрафной в сторону ворот волгоградцев — Песегов сфолил на Ломовицком. Стандарт исполнял Кингс Кангва, но не сумел перебросить мяч через «стенку».

11' Очень много единоборств в матче — сейчас на газоне оказался Хагуш. Арбитр ограничился устным предупреждением.

9' Удар Ломовицкого из штрафной заблокировала оборона хозяев.

8' Гогуа нарушил правила на Кангве — штрафной пробивал Ткачев, но попал в футболистов «Ротора».

7' Кадири успел выбить мяч из-под ног Муллина и перевел мяч на угловой.

3' Фламарион прорвался по флангу, скинул пас Кипиани, но тот не лучшим образом обработал мяч и пробил не точно.

3' «Арсенал» пробивал штрафной — Ломовицкий забросил мяч в центр, игрок «Ротора» Гогуа перевел опасность от ворот.

2' Шамову пришлось вступить в игру на первых минутах матча — Кипиани едва не прорвался в штрафную оружейников.

1' Матч начался. Вперед, «Арсенал»!

0' Тульский «Арсенал» — худшая команда по играм на выезде. В девяти матчах оружейники набрали всего 1 очко. «Ротор» — худший клуб по результатам домашних встреч. В девяти играх у волгоградцев 4 очка.

0' Интересный (и пугающий) факт: оружейники не могут поразить чужие ворота на протяжении 445 минут. Если команда Парфенова не забьет ни одного мяча в Волгограде, безголевая серия достигнет пяти матчей.

0' Составы на матч:

Обратите внимание, что у «Арсенала» снова новый капитан — сегодня с капитанской повязкой играет Хагуш. Что-то оружейники никак не могут определиться с лидером на поле.

0' «Арсенал» и «Ротор» занимают нижние строчки в турнирной таблице, так что сегодня будет серьезная битва — очки нужны обеим командам. Друзья, ваши прогнозы, кто победит?

К слову, и туляки, и волгоградцы чудовищно много пропускают голов, и в то же время у них проблемы с реализацией моментов.

0' В рамках РПЛ команды встречались лишь один раз — буквально полтора месяца назад. Если забыли, напомним — игра завершилась с обидным счетом 1:1. «Арсенал» играл в большинстве почти всё время, но так и не реализовал свое преимущество.

0' Добрый вечер, друзья! Заключительный матч года тульский «Арсенал» проводит на выезде — играем с волгоградским «Ротором». Начало матча в 18.00. Присоединяйтесь к нашей текстовой трансляции!