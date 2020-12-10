В Ледовом дворце Тулы пройдет матч звезд Студенческой хоккейной лиги

12 декабря в новом Ледовом дворце Тулы состоится матч звезд Студенческой хоккейной лиги: действующие игроки сыграют с теми, кто еще совсем недавно блистал в розыгрыше СХЛ.

За сборную звезд прошлого выступят хоккеисты 1989−1996 годов рождения из восьми команд. В составе команды 11 хоккеистов-победителей Кубка мира среди студенческих команд, проходившего в Словакии в январе 2018 года.



За сборную звезд настоящего сыграют действующие хоккеисты чемпионата студенческой лиги.



Есть в составе команды и представители Тульской области: это игроки новомосковского «Менделеевца» Илья Вишневский и Илья Ромель.



Матч пройдет без зрителей, но всё, что будет происходить в этот день в Ледовом дворце, можно увидеть на Youtube-канале СХЛ.



Начало мастер-шоу в 16.00, матч начнется в 17.00.