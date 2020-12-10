новости
новости
Регистрация
В Ледовом дворце Тулы пройдет матч звезд Студенческой хоккейной лиги

В Ледовом дворце Тулы пройдет матч звезд Студенческой хоккейной лиги

Правда, без зрителей. Но болельщики смогут увидеть игру на Youtube.

12 декабря в новом Ледовом дворце Тулы состоится матч звезд Студенческой хоккейной лиги: действующие игроки сыграют с теми, кто еще совсем недавно блистал в розыгрыше СХЛ.

За сборную звезд прошлого выступят хоккеисты 1989−1996 годов рождения из восьми команд. В составе команды 11 хоккеистов-победителей Кубка мира среди студенческих команд, проходившего в Словакии в январе 2018 года.

За сборную звезд настоящего сыграют действующие хоккеисты чемпионата студенческой лиги.

Есть в составе команды и представители Тульской области: это игроки новомосковского «Менделеевца» Илья Вишневский и Илья Ромель.

Матч пройдет без зрителей, но всё, что будет происходить в этот день в Ледовом дворце, можно увидеть на Youtube-канале СХЛ.

Начало мастер-шоу в 16.00, матч начнется в 17.00.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 10:22 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
хоккейСХЛматч звездЛедовый дворец

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Новым домам в Туле официально присвоен адрес. Не упустите последние квартиры со скидками перед сдачей ЖК!
Новым домам в Туле официально присвоен адрес. Не упустите последние квартиры со скидками перед сдачей ЖК!
На трассе Тула – Шатск погиб пешеход
На трассе Тула – Шатск погиб пешеход
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.