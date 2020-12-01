«Арсенал» приглашает болельщиков в Москву на матч с «Динамо»

ПФК «Арсенал» приглашает болельщиков на выездную игру с московским «Динамо». Матч 17-го тура РПЛ состоится на «ВТБ Арене».

Записаться на выезд и произвести оплату можно только в клубном магазине «Арсенала» до 4 декабря включительно. Стоимость поездки — 1000 рублей (проезд на комфортабельном автобусе и билет на матч).

Болельщики, планирующие приехать на игру самостоятельно, должны оповестить об этом сотрудника ПФК «Арсенал» по работе с болельщиками Михаила Максимова (+7 (905) 118-09-09) и оплатить стоимость билета в клубном магазине. Гостевая касса на «ВТБ Арене» работать не будет. Цена билета 450 рублей.

Количество мест ограничено.