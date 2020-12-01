«Арсенал» приглашает болельщиков в Москву на матч с «Динамо»
Игра состоится 6 декабря в 16.30.
ПФК «Арсенал» приглашает болельщиков на выездную игру с московским «Динамо». Матч 17-го тура РПЛ состоится на «ВТБ Арене».
Записаться на выезд и произвести оплату можно только в клубном магазине «Арсенала» до 4 декабря включительно. Стоимость поездки — 1000 рублей (проезд на комфортабельном автобусе и билет на матч).
Болельщики, планирующие приехать на игру самостоятельно, должны оповестить об этом сотрудника ПФК «Арсенал» по работе с болельщиками Михаила Максимова (+7 (905) 118-09-09) и оплатить стоимость билета в клубном магазине. Гостевая касса на «ВТБ Арене» работать не будет. Цена билета 450 рублей.
Количество мест ограничено.
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