Без рецепта нельзя: тульским аптекам пригрозили контрольными закупками

Заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков напомнил о вреде самолечения. Он подчеркнул, что сейчас многие пациенты, почувствовав симптомы ОРВИ, идут делать КТ и принимают без назначения врача лекарства.

– КТ – это сложный диагностический метод, связанный с высокой лучевой нагрузкой на пациента. Его применяют для исследования тяжелобольных пациентов, которые нуждаются в госпитализации, – пояснил Дмитрий Марков. – Необоснованная антибактериальная терапия может значительно ухудшить состояние пациента, а порой и создать угрозу для его жизни.

В условиях пандемии остро стоит вопрос наличия лекарств в аптеках. Как отметил руководитель регионального управления Росздравнадзора Александр Былков, проводится мониторинг наличия лекарственных препаратов в аптечных организациях.

Запрещена свободная продажа рецептурных препаратов без назначения врача.

Чтобы пресечь подобные нарушения, в аптеках начались контрольные закупки.

Как показал мониторинг, противовирусные препараты имеются в аптеках в достаточном количестве. Если вы не можете купить какое-то лекарство, обратитесь на горячую линию по номеру: 8 (4872) 77-03-59.