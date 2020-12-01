новости
новости
Регистрация
Без рецепта нельзя: тульским аптекам пригрозили контрольными закупками

Без рецепта нельзя: тульским аптекам пригрозили контрольными закупками

В условиях пандемии остро стоит вопрос наличия лекарств в аптеках.

Заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков напомнил о вреде самолечения. Он подчеркнул, что сейчас многие пациенты, почувствовав симптомы ОРВИ, идут делать КТ и принимают без назначения врача лекарства. 

– КТ – это сложный диагностический метод, связанный с высокой лучевой нагрузкой на пациента. Его применяют для исследования тяжелобольных пациентов, которые нуждаются в госпитализации, – пояснил Дмитрий Марков. – Необоснованная антибактериальная терапия может значительно ухудшить состояние пациента, а порой и создать угрозу для его жизни.

В условиях пандемии остро стоит вопрос наличия лекарств в аптеках. Как отметил руководитель регионального управления Росздравнадзора Александр Былков, проводится мониторинг наличия лекарственных препаратов в аптечных организациях.

Запрещена свободная продажа рецептурных препаратов без назначения врача.

Чтобы пресечь подобные нарушения, в аптеках начались контрольные закупки.

Как показал мониторинг, противовирусные препараты имеются в аптеках в достаточном количестве.  Если вы не можете купить какое-то лекарство, обратитесь на горячую линию по номеру: 8 (4872) 77-03-59.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 16:00 −4
Другие статьи по темам
Событие
аптекилекарствакоронавирус
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Арсенал» приглашает болельщиков в Москву на матч с «Динамо»
«Арсенал» приглашает болельщиков в Москву на матч с «Динамо»
На улице Металлургов в Туле загорелась квартира
На улице Металлургов в Туле загорелась квартира
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.