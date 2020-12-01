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На Калужском шоссе большегруз столкнулся с легковушкой и пробил бак

На Калужском шоссе большегруз столкнулся с легковушкой и пробил бак

Из-за автоаварии образовалась пробка.

Днем 1 декабря на Калужском шоссе в Туле столкнулись грузовик MAN и легковой автомобиль Kia Spectra. Перед ДТП машины следовали в попутном направлении.
 
 
Водитель MAN пытался предотвратить столкновение, но у него это не получилось. Во время удара у большегруза пробило топливный бак.
 
 
Пострадавших нет. Причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 16:39 +2
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