На Калужском шоссе большегруз столкнулся с легковушкой и пробил бак

Днем 1 декабря на Калужском шоссе в Туле столкнулись грузовик MAN и легковой автомобиль Kia Spectra. Перед ДТП машины следовали в попутном направлении.

Водитель MAN пытался предотвратить столкновение, но у него это не получилось. Во время удара у большегруза пробило топливный бак.

Пострадавших нет. Причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.