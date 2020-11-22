«Локомотив» – «Арсенал»: а нужен ли VAR?

Текст Сергея Малютина. Фото пресс-службы ПФК "Арсенал".

В столицу подопечные Дмитрия Парфенова отправились не в самом оптимальном составе. Максим Беляев, Эванс Кангва, Сергей Ткачев и Евгений Луценко пропускали матч из-за травм. Следовательно, у наставника туляков было не так много вариантов для стартового состава.

С первых минут на поле появились Нигматуллин, Бауэр, Григалава, Довбня, Рассказов, Кадири, Чаушич, Хлусевич, Ломовицкий, Панченко и Джорджевич. При всех потерях, этот состав выглядел вполне боевым.

Что же касается «Локомотива», то перед матчем с «Арсеналом» он был похож на раненого зверя. Многочисленные травмы, дисквалификация вратаря и капитана Гильерме, плотный график игр, три поражения подряд в чемпионате… Тулякам оставалось только сыграть на слабостях своего оппонента. Но, как показала игра, все эти проблемы скорее сплотили подопечных Николича.

Первый тайм, если не брать первые десять и последние пять минут, остался за хозяевами поля. Очень хорошо смотрелся Живоглядов, полузащитник москвичей на регулярной основе пробирался к нашим воротам по правому флангу и из раза в раз простреливал в центр штрафной. Здесь стоит похвалить наших защитников, которые умело ликвидировали угрозы.

Однако без ошибок не обходилось. На 18-й минуте Чорлука вывел один на один Зе Луиша, но здесь своих защитников подстраховал Нигматуллин. Артур своевременно вышел из ворот и остался победителем в этой микродуэли.

Уже по ходу первой половины встречи оружейникам пришлось воспользоваться заменой. Григалава еще на первых минутах получил болезненный удар в грудь. Доктора быстро оказали ему помощь, и он продолжил встречу. Но на 30-й минуте Гиа вновь почувствовал боль и уже не смог вернуться в игру. Вместо капитана на поле вышел Костадинов. Как потом скажет в интервью Парфенов, защитнику сломали ребро.

Что же касается игры, то команды на голодном пайке держали зрителей и практически не создавали моментов у ворот друг друга. Да, «Локомотив» больше владел мячом, создавал давление, но нашим ребятам удавалось его спокойно сдерживать.

Под занавес первой половины случился момент, который мог стать ключевым в этой встрече. Чорлука получил вторую желтую карточку за фол на Хлусевиче и отправился отдыхать в раздевалку, оставив команду в меньшинстве.

Для «Арсенала» в этом сезоне удаление у соперника еще не гарантирует больших преференций и уж точно победу. Мы в этом убедились в прошлом туре. Оружейники, играя 11 на 10 больше тайма против «Ротора», не только не сумели забить, но еще и пропустили, упустив победу в домашнем матче. Так что расслабляться еще было рано, что «Локомотив» и показал во втором тайме.

В дебюте второй половины моменты для взятия ворот были у Бауэра и Панченко, но оба раза «выстрелы» оружейников парировал голкипер «Локо» Коченков. Неплохая возможность для взятия ворот была у Хлусевича, но его удар из пределов штрафной прошел рядом со штангой. «Арсенал», получив численное преимущество, стал больше атаковать, но забить никак не получалось.

А затем настало время VAR. Крыховяк скинул на забегавшего в штрафную Миранчука, тот с мячом пробежал несколько метров и прострелил на Зе Луиша. Футболист не промахнулся. Болельщики «Локомотива» слишком рано обрадовались: главный арбитр посмотрел повтор и увидел игру рукой у Зе, и отменил гол.

Это был не последний момент, когда видеоассистенты арбитра вступят в игру. На 68-й минуте Игнатьев, уже не успевая за уходящим мячом, вошел в штрафную и задел ногу Хлусевича. После короткой паузы арбитр пошел смотреть VAR.

Наверняка, в этот момент многие болельщики «Арсенала» испытали дежа вю. Практически месяц назад в похожей ситуации в игре против ЦСКА после просмотра арбитр назначил одиннадцатиметровый. В игре с «Локомотивом» чуда не произошло, и арбитр указал на «точку». Миранчук классно исполнил одиннадцатиметровый и открыл счет — 1:0.

В оставшиеся двадцать минут «Арсенал» пошел на штурм ворот хозяев, но сравнять счет так и не сумел. В итоге туляки в четвертый раз уступают «Локомотиву» в Москве и продолжают оседать в подвале турнирной таблицы.

Подводя итоги этой встречи, можно сказать, что у «Арсенала» есть явные проблемы в созидании. Не хватает креатива и нестандартных ходов. Многочисленные забросы и «кружева» у штрафной пользы пока не приносят. Здесь пока, наверное, ничего не поделаешь, остается ждать, когда из лазарета вернутся Ткачев, Луценко и Кангва, а также наберут оптимальные кондиции Ковалев и Кингс. Что касается обороны, то тут Дмитрию Парфенову за короткий срок удалось навести порядок. Да, работы еще много, но явный прогресс виден прямо сейчас.

Впереди у тульской команды заключительный домашний матч, соперником станет питерский «Зенит», который, как и «Локо», сейчас далек от своих оптимальных кондиций. И если «Арсенал» сделает правильные выводы по игре с «железнодорожниками», есть все шансы победить раненого «льва».

P. S. Как гласит пословица: «После драки кулаками не машут». Но давайте еще раз обратимся к эпизоду с участием Хлусевича и Игнатьева. Согласно логике арбитров, получается, что теперь можно бежать рядом с соперником, самому задеть его ногу и поставят пенальти. Как это? Где эта самая логика?

И второе, почему же тогда арбитр не пошел смотреть VAR, когда на 59-й минуте Рыбус откровенно ударил в ногу Ломовицкому в своей штрафной?

Наблюдая за работой судей в нашем чемпионате, создается впечатление, что они ведут себя как большинство людей, которые покупают новую технику, не читают инструкцию и сразу начинают неправильно эксплуатировать прибор. При этом предъявляя вопросы к производителю. Уважаемые арбитры, может, сейчас самое время открыть инструкцию по управлению VAR и начать его использовать правильно?

«Локомотив» — «Арсенал» — 1:0 (0:0)

21 ноября. Москва. «РЖД Арена», 3976 зрителей. Судьи Алексей Сухой (Люберцы), Арам Петросян (Бронницы), Валентин Мурашов (Москва).

Гол: Миранчук (72, с пенальти, 1:0).

«Локомотив»: Коченков, Игнатьев (Рыбчинский, 88), Живоглядов, Рыбус, Чорлука, Мурило, Миранчук (Камано, 90), Куликов, Крыховяк, Зе Луиш, Эдер (Лысцов, 46).

«Арсенал»: Нигматуллин, Рассказов, Григалава (Костадинов, 33), Довбня, Бауэр, Мохаммед, Чаушич, Хлусевич (Горбатенко, 77), Ломовицкий, Панченко (Пантелеев, 69), Джорджевич.

Предупреждения: Крыховяк (8), Чорлука (21), Панченко (37), Чаушич (52), Костадинов (75).

На третьей компенсированной минуте первого тайма за второе предупреждение удален Чорлука.

Удары (в створ): 9 (5) — 12 (3). Угловые: 5 — 2. Голевые моменты: 2 — 2.