В Туле водитель Volvo снес остановку и протаранил дерево
В утреннем ДТП пострадали три человека.
Дорожно-транспортное происшествие на ул. Болдина у дома д.124 случилось 22 ноября примерно в 7.15.
Как сообщили в Госавтоинспекции, водитель автомобиля «Вольво С80» не справился с управлением транспортного средства, снес ограждение трамвайной остановки и врезался в дерево.
В результате ДТП пострадали три пассажира автомобиля. Они с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.
Личность водителя на данный момент не известна. Ее установлением сейчас занимаются сотрудники ГИБДД.
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