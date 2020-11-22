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В Туле водитель Volvo снес остановку и протаранил дерево

В Туле водитель Volvo снес остановку и протаранил дерево

В утреннем ДТП пострадали три человека.

Дорожно-транспортное происшествие на ул. Болдина у дома д.124 случилось 22 ноября примерно в 7.15.

Как сообщили в Госавтоинспекции, водитель автомобиля «Вольво С80» не справился с управлением транспортного средства, снес ограждение трамвайной остановки и врезался в дерево. 

В результате ДТП пострадали три пассажира автомобиля. Они с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

Личность водителя на данный момент не известна. Ее установлением сейчас занимаются сотрудники ГИБДД. 

Галерея
В Туле водитель Volvo снес остановку и протаранил дерево , Фото: 1
В Туле водитель Volvo снес остановку и протаранил дерево , Фото: 2
В Туле водитель Volvo снес остановку и протаранил дерево , Фото: 3
В Туле водитель Volvo снес остановку и протаранил дерево , Фото: 4
В Туле водитель Volvo снес остановку и протаранил дерево , Фото: 5
В Туле водитель Volvo снес остановку и протаранил дерево , Фото: 6
В Туле водитель Volvo снес остановку и протаранил дерево , Фото: 7
В Туле водитель Volvo снес остановку и протаранил дерево , Фото: 8
В Туле водитель Volvo снес остановку и протаранил дерево , Фото: 9
В Туле водитель Volvo снес остановку и протаранил дерево , Фото: 10
В Туле водитель Volvo снес остановку и протаранил дерево , Фото: 11
В Туле водитель Volvo снес остановку и протаранил дерево , Фото: 12
В Туле водитель Volvo снес остановку и протаранил дерево , Фото: 13
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 14:23 +2
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