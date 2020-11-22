В Туле водитель Volvo снес остановку и протаранил дерево

В утреннем ДТП пострадали три человека.

Дорожно-транспортное происшествие на ул. Болдина у дома д.124 случилось 22 ноября примерно в 7.15.

Как сообщили в Госавтоинспекции, водитель автомобиля «Вольво С80» не справился с управлением транспортного средства, снес ограждение трамвайной остановки и врезался в дерево.

В результате ДТП пострадали три пассажира автомобиля. Они с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

Личность водителя на данный момент не известна. Ее установлением сейчас занимаются сотрудники ГИБДД.