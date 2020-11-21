«Локомотив» – «Арсенал»: текстовая трансляция матча

Оружейники играют на выезде против столичной команды. Болеем за наших вместе с Myslo! Внимание: текстовая трансляция обновляется.

37' Панченко в подкате сбил Куликова. Желтая карточка оружейнику.

36' Арсенальцы устроили осторожный забег на половину поля «Локомотива» — завершающий удар был за Чаушичем, но Горан очень неудачно пробил.

33' Костадинов выходит на замену вместо Григалавы.

33' Миранчук мощно прострелил издалека — мимо ворот.

30' Григалава попросил помощи медиков. Что-то не так с капитаном. Держится за грудную клетку и покидает поле. Игрок попросил замену.

28' «Локомотив» потихоньку прижимает «Арсенал» к своим воротам, но вскрыть оборону оружейников у них пока не получается.

25' Хлусевич промчался по правому флангу, но нашему футболисту помешал Рыбус. Даниил мяч потерял.

22' Панченко очень неудачно исполнил штрафной, попав в «стенку».

21' Чорлука получил желтую карточку после фола на Джорджевиче. Штрафной для туляков.

18' Опасно! Нигматуллин дважды за несколько секунд спас команду от опасных атак Зе Луиша, который слишком близко подобрался к воротам. Защита оружейников откровенно прозевала футболиста.

16' Зе Луиш снова тревожит правый фланг — к счастью, Бауэр нормально справляется с забегами оппонента.

15' Зе Луиш едва не вывел Миранчука один на один с Нигматуллиным. Оружейники потушили «пожар».

13' Бауэр успел выбить мяч из-под ног Живоглядова, который уже забегал в штрафную. А тут еще и офсайд был.

8' Крыховяк сфолил на Чаушиче — наступил тому на ногу. Желтая карточка игроку «Локо».

8' Опасный момент от «Локомотива»: Зе Луиш ворвался в штрафную, обыграл Нигматуллина и отдал острый пас на партнеров по команде. Ничего толкового не вышло, оружейники отбились.

6' У «Арсенала» прошла неплохая комбинация — Ломовицкий — Джорджевич — Панченко. Последнему во время приема мяча помешал Чорлука. После небольшого контакта оружейник упал в штрафной. Судья обратился к ВАР — был ли там пенальти? Но нет, всё по правилам.

3' Чаушич свалил соперника на подступах к штрафной. Арбитр зафиксировал нарушение. Миранчук исполнял стандарт, вратарь Нигматуллин легко справился с ударом.

2' Григалава на газоне. Во время розыгрыша углового в него врезался Зе Луиш. Всё в порядке с нашим капитаном, поднялся и продолжает играть.

1' Рассказов на первых секундах матча заработал угловой. Ломовицкий подал мяч в центр штрафной, футболисты «Локомотива» выбили «снаряд» подальше от ворот.

1' Матч начался. Вперед, «Арсенал»!

0' Главный арбитр — Алексей Сухой (Люберцы). Ассистенты: Арам Петросян (Бронницы), Валентин Мурашов (Москва). Резервный судья: Антон Анопа (Благовещенск).

0' Составы на матч:



Тренер: Дмитрий Парфенов.

Отметим, что в запасе появился Георги Костадинов, который восстановился после травмы. В игре с «Тамбовом» он повредил икроножную мышцу голени. Во время октябрьской паузы в чемпионате России футболист уехал в расположение сборной Болгарии, где проходил курс реабилитации.



Тренер: Марко Николич.

0' Как «Арсенал» готовился к матчу со столичным клубом — в коротеньком видеосюжете от клубной пресс-службы:

0' Если забыли, напомним, что было в 14-м туре. Канониры сыграли первый матч под руководством нового тренера Дмитрия Парфенова. Игра с «Ротором» закончилась со счетом 1:1.

«Локо» в прошлом туре проиграл «Динамо» — 1:5.

0' Взглянем на турнирную таблицу. «Локо» расположился на 8-м месте, имея в активе 21 очко. У «Арсенала» ситуация плачевная — туляки всё время находятся слишком близко от зоны стыковых матчей и даже от зоны вылета. У оружейников всего 13 очков. Да и пропускаем мы слишком много голов. За 14 игр соперники нам забили 26 мячей!

0' Как думаете, кто победит? А, может, будет ничья? Статистика на стороне «Локо», правда, с минимальным перевесом. В рамках РПЛ команды встречались 10 раз, пять раз побеждали железнодорожники, четыре — оружейники. Однажды была зафиксирована ничья.

Разница забитых мячей — 12:12.

Так сложился календарь, что последний раз «Арсенал» и «Локомотив» встречались почти год назад — в декабре 2019 года. Тогда туляки разгромили соперника на своем поле со счетом 4:0. Эх, вот бы повторить!

0' Привет, друзья! Соскучились по российскому футболу? У нас хорошие новости: РПЛ возвращается. Сегодня нас ждет интересное противостояние 15-го тура — «Арсенал» на выезде сыграет со столичным «Локомотивом». Начало матча в 19.00. Присоединяйтесь к нашей трансляции!