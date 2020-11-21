Скончалась профессор кафедры химии ТулГУ Нина Мелехова
Прощание состоится в храме «12 Апостолов» 22 ноября.
21 ноября в Туле в 16.30 после продолжительной болезни скончалась Мелехова Нина Ивановна – доктор наук, профессор кафедры химии ТулГУ.
Нина Ивановна родилась 11 марта 1938 года.
С 1979 года работала в области экологии почв с 1979 г.
1999 год – доктор технических наук.
2001 год – профессор кафедры химии ТулГУ.
Имеет более 200 научных работ, три патента, одно авторское свидетельство. Разработала 10 методических указаний и издала более 10 брошюр по научной тематике.
Работы Нины Мелеховой отмечены двумя медалями ВДНХ: бронза (1985), серебро (1989), отличник высшей школы (1989).
В последние годы жизни занималась разработкой оценки плодородия загрязненных почв экспрессным электрохимическим методом.