Скончалась профессор кафедры химии ТулГУ Нина Мелехова

21 ноября в Туле в 16.30 после продолжительной болезни скончалась Мелехова Нина Ивановна – доктор наук, профессор кафедры химии ТулГУ.

Нина Ивановна родилась 11 марта 1938 года.

С 1979 года работала в области экологии почв с 1979 г.

1999 год – доктор технических наук.

2001 год – профессор кафедры химии ТулГУ.

Имеет более 200 научных работ, три патента, одно авторское свидетельство. Разработала 10 методических указаний и издала более 10 брошюр по научной тематике.

Работы Нины Мелеховой отмечены двумя медалями ВДНХ: бронза (1985), серебро (1989), отличник высшей школы (1989).

В последние годы жизни занималась разработкой оценки плодородия загрязненных почв экспрессным электрохимическим методом.

Прощание с Мелиховой Ниной Ивановной состоится завтра, 22 ноября 2020 года, в 12.00 в храме «12 Апостолов».