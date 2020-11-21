«Тулица» добыла первую победу в сезоне
Наши волейболистки обыграли нижегородскую «Спарту» со счетом 3:1.
Сегодня, 21 ноября, волейбольная «Тулица» на выезде в Нижнем Новгороде обыграла нижегородскую «Спарту» со счетом 3:1. Это первая победа тулячек в текущем сезоне Суперлиги.
Статистика матча:
Лучшим игроком матча признана Екатерина Тимошкова.
Губернатор Алексей Дюмин поздравил волейболисток с долгожданной победой:
- «Тулица», так держать! Это была уверенная командная игра и достойная победа. Мы болеем за наших девушек и верим в них!