«Арсенал» – «Урал»: текстовая трансляция матча – 1:0

Чемпионат России вернулся после перерыва. Вашему внимаю игра 11-го тура РПЛ. Болеем за наших вместе с Myslo! Внимание: текстовая трансляция обновляется.

56' Мишкич получил желтую за фол против Ломовицкого.

53' Панченко! Какой классный момент. Ломовицкий получил передачу от Джорджевича, забежал в штрафную и закинул пас на Панченко, тот сильно пробил, но мяч пролетел выше перекладины.

50' Момент для «Арсенала»! Джорджевич подал в штрафную, там набегал Кангва, но по мячу не попал. Уралец Рыков отвел опасность от своих ворот.

49' Егорычев жестко сыграл против Бауэра. К счастью, с Робертом ничего серьезного.

46' Продолжаем игру. Второй тайм! Команды играют теми же составами. Замен пока нет.

Оперативный фоторепортаж первой половины игры от ПФК «Арсенал»:

Статистика первого тайма:

Перерыв.

45' Одну минуту к первому тайму добавил арбитр.

45' Кулаков пробил с фланга в сторону ворот Шамова. Егор был начеку и мяч забрал.

43' Пантелеев отобрал мяч у соперника и мощно прострелил издалека. Мимо!

39' Желтая карточка для Кирилла Панченко. Арсеналец локтем случайно заехал в лицо сопернику.

36' ГООООООООООЛ!!! Ломовицкий! 1:0.

Панченко отправил пас на Канву, Эванс добежал с мячом почти до ближней штанги и отправил передачу в центр штрафной на Ломовицкого. Александр забросил точно в угол ворот «Урала».

33' Беляев сбил Бикфалви в центре поля. Уральцы быстро разыграли штрафной.

28' Ломовицкий получил желтую за грубый подкат в ноги Калинину.

28' Панченко пробежал по флангу, скинул пас на Эванса, тот переправил мяч в центр, но после рикошета от футболиста «Урала» «снаряд» вылетел за пределы поля. Арбитр не увидел этого и назначил удар от ворот.

25' Классный удар Кадири! Эванс пронесся к штрафной, отдал пас в центр, уралец Емельянов пяткой мяч случайно переправил сопернику. Кадири не растерялся и пробил по воротам. Мимо!

23' Рассказов с правого фланга прострелил по воротам Помазуна, голкипер мяч забрал.

22' Угловой для «Урала»: Кулаков навесил в штрафную, Бикфалви принял подачу на голову и пробил. Мяч вылетел за пределы поля.

21' Пока владение мячом 53% на 47% в пользу гостей.

18' Мишкич пробил головой из штрафной в створ ворот. Шамов мяч поймал.

15' Штрафной пробивал Панченко, но попал в стенку.

14' Страндберг получил желтую карточку за фол против забегавшего в штрафную Джорджевича. Может получиться опасный стандарт.

11' Ефремов пробивал издалека по воротам Шамова, Егор без проблем справился с ударом.

10' Емельянов завалил Панченко, оружейники быстро разыграли штрафной.

7' Интересный факт. «Арсенал» пропустил больше всех в чемпионате в первых таймах — 11 мячей.

6' Эрик Бикфалви неожиданно забил гол в ворота Шамова, но арбитр зафиксировал офсайд. На всякий случай судья обратился к ВАР. Видеоповторы подтвердили решение Лапочкина.

3' Погодные условия оставляют желать лучшего. По полю гуляет сильный ветер, который иногда сбивает мяч с курса.

1' Активно начали арсенальцы. Кирилл Панченко заработал угловой. Пантелеев забросил мяч на ближнюю штангу, но там Бикфалви перехватил подачу и выбил «снаряд» из штрафной.

1' Звучит стартовый свисток. Вперед, «Арсенал»!

0' Составы.

Джорджевич и Панченко только пришли в «Арсенал» на прошлой неделе, а уже появились в стартовом составе! Обратите внимание, что в ворота возвращается Егор Шамов, а капитан сегодня Максим Беляев.

«Урал»:

0' Команды прибыли на стадион. Небольшой фоторепортаж от пресс-службы «Арсенала»:

0' «Арсенал» и «Урал» рассудит 39-летний рефери ФИФА Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга.

0' 17 октября закрылось трансферное окно. Болельщики долго ждали хоть каких-то трансферов и дождались. В «Арсенал» вернулись хорошо знакомые нам Кадири, Ломовицкий и Джорджевич. А полноценные новички — Бурлак, Рассказов и Панченко. Друзья, вы довольны трансферной кампанией?

0' Для тех, кто уже успел забыть, как прошел предыдущий тур РПЛ, напомним. Оружейники разошлись миром с «Тамбовом» (1:1), а «шмели» проиграли ЦСКА (0:2).

0' В турнирной таблице «Арсенал» и «Урал» — соседи. Туляки на 12-м месте, екатеринбуржцы — на 11-м. У обеих команд пока в этом сезоне по две победы.

0' Гости из Екатеринбурга — один из самых неудобных и принципиальных соперников тульской команды. На протяжении нескольких матчей РПЛ и Кубка России оружейники не могли обыграть «Урал». Но «проклятье» всё же удалось снять.

Посмотрим на статистику встреч. Она практически равная. «Арсенал» и «Урал» в РПЛ встречались между собой 10 раз. Дважды побеждали канониры, трижды — уральцы. Пять раз в играх была зафиксирована ничья.

0' Кстати, сегодня день рождения у президента ПФК «Арсенал» Гурама Аджоева. Ему исполнилось 59 лет. Смогут ли арсенальцы сделал подарок своему руководителю в виде красивой победы? Скоро увидим.

0' Добрый день, друзья! Соскучились по «Арсеналу»? Чемпионат России, наконец, возвращается после двухнедельного перерыва на матчи сборных. Оружейники принимают на своем поле «Урал» из Екатеринбурга. Начало матча в 14.00.