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В Туле водитель снёс бетонное ограждение и вылетел на площадь Ленина
Фото: vk.com/avtolove71

В Туле водитель снёс бетонное ограждение и вылетел на площадь Ленина

Авария произошла около шести часов утра. Информации о пострадавших не поступало.

В воскресенье утром, примерно в 6.00, в самом центре Тулы, на площади Ленина, произошло ДТП. Снимки с места событий туляки опубликовали в соцсетях.

По словам очевидцев, водитель легковушки, двигаясь по проспекту Ленина, пролетел перекрёсток с ул. Советской, снёс один из элементов бетонного ограждения и вылетел на площадь Ленина.

Автомобиль остановился практически на середине площади. Судя по всему, машина получила значительные повреждения, для того, чтобы вывезти её, пришлось вызвать эвакуатор. Информации о пострадавших не поступало, все обстоятельства случившегося уточняются.

 

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