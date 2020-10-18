Метеопредупреждение: на дорогах Тульской области ожидается гололедица

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Региональное ГУ МЧС России просит водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными.

В Тульской области ночью 18 октября и утром 19 октября на дорогах ожидается местами гололедица. ГУ МЧС России по Тульской области обращается к жителям региона с просьбой быть внимательнее и осторожнее на дорогах.