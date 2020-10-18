Фото: pos-admin.ru
Метеопредупреждение: на дорогах Тульской области ожидается гололедица
Региональное ГУ МЧС России просит водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными.
В Тульской области ночью 18 октября и утром 19 октября на дорогах ожидается местами гололедица. ГУ МЧС России по Тульской области обращается к жителям региона с просьбой быть внимательнее и осторожнее на дорогах.
При возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий, звоните по телефонам 112 и 101.
Другие статьи по темам
Событие
Место