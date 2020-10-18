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«Арсенал» – «Урал»: Это только начало!
Текст Сергея Малютина.

«Арсенал» – «Урал»: Это только начало!

Оружейники спустя три года дома обыграли «Урал», а болельщики увидели новую команду. Главное о воскресной встрече «Арсенала» в нашем репортаже.

Пока футболисты выступали за свои национальные сборные и готовились к возобновлению чемпионата, менеджмент «Арсенала» не сидел сложа руки. После длительных переговоров тулякам удалось серьезно укрепить атакующую линию. В команду пришли уже экс-форвард «Тамбова» Кирилл Панченко и всем нам прекрасно знакомый Лука Джорджевич. И если с первым был подписан полноценный двухлетний контракт, то черногорца туляки вновь взяли в аренду.
 
Оба этих перехода видятся перспективными не только для клуба, но и для самих футболистов. За последние годы многие игроки благодаря командировкам в Тулу добились больших высот.

От трансферных новостей перейдем к самой игре. Начнем с того, что теплые осенние денечки, видимо, позади. Теперь нам придется мириться с дождем, холодом и порывистым ветром. И, как назло, все эти прелести обрушились на футболистов и болельщиков в это воскресенье. Но нужно отдать должное: сложные условия никак не повлияли на поддержку своей команды тульской торсидой, туляки весь матч гнали свою команду к победе.
 

Стартовый состав «Арсенала» преподнес сюрпризы. Наверняка, не многие ждали новичков уже в первом матче. Однако Сергей Подпалый не стал откладывать дебют новоиспеченных канониров и с первых минут выпустил всех троих — Рассказова, Панченко и Джорджевича. Компанию этим парням составили Шамов, Григалава, Бауэр, Беляев, Пантелеев, Кадири, Ломовицкий и Кангва-старший. Отметим еще один важный факт: впервые за долгое время туляки сыграли в четыре защитника, как показала игра, тренерский штаб с этим не прогадал.

Стартовый отрезок встречи полностью остался за хозяевами поля. «Арсенал», как и в предыдущих домашних матчах, взял инициативу в свои руки, но что с этим преимуществом делать, разобрался не сразу. Туляки хорошо выбегали в позиционные атаки, неплохо комбинировали у штрафной, но до ударов долгое время дело не доходило.
 

Яркое тому подтверждение статистика: первый удар «Арсенала» в створ случился на 36-й минуте, и он же завершился взятием ворот. Панченко сыграл в стеночку с Кангвой, Эванс пробежал с мячом до лицевой и отпасовал в центр штрафной на Ломовицкого. Александру осталось аккуратно уложить мяч в дальний угол, что он собственно и сделал — 1:0.
 
Этот мяч стал логичным завершением первой половины встречи.
Что же касается второго тайма, то тут мы увидели несколько иной «Арсенал». Команда Сергея Подпалого бодро начала, провела две быстрые атаки, где Эванс и Панченко обязаны были забивать. Но этого сделать не удалось. Тем не менее это не повод отходить всеми силами назад. Мы уже много раз видели в этом сезоне, как соперник наказывает «Арсенал» за страх проиграть. Уральцы тоже могли воспользоваться этим, но, к счастью, сегодня был не день атакующих футболистов «Урала», удары которых либо мастерски парировал Егор Шамов, либо по букве закона отменял главный арбитр Сергей Лапочкин.

В итоге долгожданная победа — 1:0. Напомним, дома туляки не могли выиграть у «Урала» больше трех лет. Хорошо, что эта серия прервалась именно сейчас, когда команде так сильно нужны были очки.
 

Что же касается игры, то, как сказал главный тренер «Арсенала» Сергей Подпалый: «У нас еще есть, над чем работать». Сейчас можно сказать следующее: клуб, как бы его не критиковали болельщики, сумел солидно укрепиться на трансферном рынке, новички приносят результат, а игра команды приобретает понятные очертания.
 
Думается, победа над «Уралом» только начало. Надеемся, что благодаря приобретениям мы уже в ближайшем время увидим тот самый «Арсенал», который изящно побеждает грандов и берет очки в матчах с себе равными.
 

«Арсенал» — «Урал» — 1:0 (1:0)

18 октября. Тула. Центральный стадион, 4230 зрителей. Судьи Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург), Игорь Демешко (Химки), Николай Еремин (Москва).

Гол: Ломовицкий (36, 1:0).

«Арсенал»: Шамов, Рассказов, Беляев, Григалава, Бауэр, Ломовицкий (Ковалев, 71; Хлусевич, 88), Мохаммед, Пантелеев, Панченко (Аджоев, 84), Э. Кангва (Громыко, 84), Джорджевич (К.Кангва, 71).

«Урал»: Помазун, Кулаков, Рыков, Страндберг, Калинин, Бикфалви, Йовичич, Емельянов, Егорычев (Подберезкин, 61), Мишкич (Погребняк, 76), Ефремов (Шаболин, 76).

Предупреждения: Страндберг (14), Ломовицкий (28), Панченко (39), Мишкич (56), Калинин (67), Бауэр (81), Емельянов (90+).

Удары (в створ): 9 (1) — 11 (4). Угловые: 2 — 2. Голевые моменты: 4 — 2.
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