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Тульский «Арсенал» завтра сыграет с «Тамбовом»
Фото: пресс-служба ПФК «Арсенал».

Тульский «Арсенал» завтра сыграет с «Тамбовом»

Начало встречи в 16.30.

Завтра, 3 октября, в Саранске состоится матч 10-го тура Российской премьер-лиги.

Номинальные хозяева стадиона, «Тамбов» сыграют против тульского «Арсенала».

Начало встречи в 16.30.

Главный арбитр матча – петербуржец Владислав Безбородов

«Тамбов» и «Арсенал» встречались между собой четыре раза: два раза в рамках Премьер-лиги, дважды – в Кубке России.

Если в матчах регулярного первенства дважды победу одержали туляки, то в кубковых матчах оба раза победа оставалась на стороне тамбовчан.

В турнирной таблице чемпионата «Арсенал» располагается на 12-й строчке, а «Тамбов» – на 13-й.

 

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