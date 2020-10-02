Фото: пресс-служба ПФК «Арсенал».
Тульский «Арсенал» завтра сыграет с «Тамбовом»
Начало встречи в 16.30.
Завтра, 3 октября, в Саранске состоится матч 10-го тура Российской премьер-лиги.
Номинальные хозяева стадиона, «Тамбов» сыграют против тульского «Арсенала».
Начало встречи в 16.30.
Главный арбитр матча – петербуржец Владислав Безбородов.
«Тамбов» и «Арсенал» встречались между собой четыре раза: два раза в рамках Премьер-лиги, дважды – в Кубке России.
Если в матчах регулярного первенства дважды победу одержали туляки, то в кубковых матчах оба раза победа оставалась на стороне тамбовчан.
В турнирной таблице чемпионата «Арсенал» располагается на 12-й строчке, а «Тамбов» – на 13-й.
вчера, в 15:41, 35 1948 3
27 сентября, в 15:57, 78 4289 4
26 сентября, в 20:04, 9 1064 0
25 сентября, в 18:25, 9 1339 1
Другие статьи по темам