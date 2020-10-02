По каким адресам в Туле в октябре отключат газ?
Публикуем график проверки герметичности газопроводов с временной приостановкой газоснабжения.
В октябре специалисты АО «Тулагоргаз» продолжат техническое обслуживание газового оборудования в многоквартирных домах и проверку герметичности газопроводов с временной приостановкой газоснабжения.
Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.
Компания просит лиц, которые по каким-либо причинам не смогут присутствовать дома в день проведения проверки, сообщить об этом заранее. Вызвать мастера на удобную дату и время можно по телефонам:
25-36-68, 25-36-56, 25-36-37 либо сделать заявку на сайте (www.tulagorgaz.ru).
Работы будут проводиться по следующим адресам:
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5 октября
с 10:00 до 17:00
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- ул. Мартеновская, 27, подъезд № 1.
- ул. Галкина, 34, подъезд № 1.
- ул. Токарева, 80, подъезд № 1.
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6 октября
с 10:00 до 17:00
|- ул. Мартеновская, 27, подъезд № 2.
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с 14:00 до 17:00
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- Ленинский р-н, с. Осиновая Гора,
ул. Восточная, 16.
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7 октября
с 10:00 до 17:00
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- ул. Галкина, 34, подъезд № 2.
- ул. Токарева, 80, подъезд № 2.
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12 октября
с 10:00 до 17:00
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- ул. Волкова, 15-б.
- ул. Галкина, 34, подъезд № 3.
- ул. Токарева, 80, подъезд № 3.
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13 октября
с 14:00 до 17:00
|- ул. Марата, 24-а
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14 октября
с 10:00 до 17:00
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- ул. Галкина, 34, подъезд № 4.
- ул. Токарева, 80, подъезд № 4.
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19 октября
с 10:00 до 17:00
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- ул. Кутузова, 16-а, подъезд № 1.
- ул. Волкова, 17, подъезд № 1.
- ул. Токарева, 80, подъезд № 5.
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с 14:00 до 17:00
|- ул. Ф. Энгельса, 73.
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20 октября
с 10:00 до 17:00
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- ул. Кутузова, 16-а, подъезд № 2.
- ул. Волкова, 17, подъезд № 2.
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с 14:00 до 17:00
|- ул. Демонстрации, 1-б.
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21 октября
с 10:00 до 17:00
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- ул. Кутузова, 16-а, подъезд № 3.
- ул. Волкова, 17, подъезд № 3.
- ул. Токарева, 80, подъезд № 6.
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26 октября
с 10:00 до 17:00
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- ул. Рихарда Зорге, 19-б, подъезд № 1, 2.
- ул. Токарева, 80, подъезд № 7.
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27 октября
с 10:00 до 17:00
|- ул. Рихарда Зорге, 19-б, подъезд № 3, 4.