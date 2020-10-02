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По каким адресам в Туле в октябре отключат газ?

По каким адресам в Туле в октябре отключат газ?

Публикуем график проверки герметичности газопроводов с временной приостановкой газоснабжения.

В октябре специалисты АО «Тулагоргаз» продолжат техническое обслуживание газового оборудования в многоквартирных домах и проверку герметичности газопроводов с временной приостановкой газоснабжения. 

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.

Компания просит лиц, которые по каким-либо причинам не смогут присутствовать дома в день проведения проверки, сообщить об этом заранее. Вызвать мастера на удобную дату и время можно по телефонам:

25-36-68, 25-36-56, 25-36-37 либо сделать заявку на сайте (www.tulagorgaz.ru).

Работы будут проводиться по следующим адресам:

5 октября

с 10:00 до 17:00

- ул. Мартеновская, 27, подъезд № 1.

- ул. Галкина, 34, подъезд № 1.

- ул. Токарева, 80, подъезд № 1.

6 октября

с 10:00 до 17:00

 - ул. Мартеновская, 27, подъезд № 2.

с 14:00 до 17:00

 - Ленинский р-н, с. Осиновая Гора,
ул. Восточная, 16.

7 октября

с 10:00 до 17:00

- ул. Галкина, 34, подъезд № 2.

- ул. Токарева, 80, подъезд № 2.

12 октября

с 10:00 до 17:00

- ул. Волкова, 15-б.

- ул. Галкина, 34, подъезд № 3.

- ул. Токарева, 80, подъезд № 3.

13 октября

с 14:00 до 17:00

 - ул. Марата, 24-а

14 октября

с 10:00 до 17:00

- ул. Галкина, 34, подъезд № 4.

- ул. Токарева, 80, подъезд № 4.

19 октября

с 10:00 до 17:00

- ул. Кутузова, 16-а, подъезд № 1.

- ул. Волкова, 17, подъезд № 1.

- ул. Токарева, 80, подъезд № 5.

с 14:00 до 17:00

 - ул. Ф. Энгельса, 73.

20 октября

с 10:00 до 17:00

- ул. Кутузова, 16-а, подъезд № 2.

- ул. Волкова, 17, подъезд № 2.

с 14:00 до 17:00

 - ул. Демонстрации, 1-б.

21 октября

с 10:00 до 17:00

- ул. Кутузова, 16-а, подъезд № 3.

- ул. Волкова, 17, подъезд № 3.

- ул. Токарева, 80, подъезд № 6.

26 октября

с 10:00 до 17:00

- ул. Рихарда Зорге, 19-б, подъезд № 1, 2.

- ул. Токарева, 80, подъезд № 7.

27 октября

с 10:00 до 17:00

 - ул. Рихарда Зорге, 19-б, подъезд № 3, 4.
   


 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 12:49 0
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