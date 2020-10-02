По каким адресам в Туле в октябре отключат газ?

В октябре специалисты АО «Тулагоргаз» продолжат техническое обслуживание газового оборудования в многоквартирных домах и проверку герметичности газопроводов с временной приостановкой газоснабжения.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.

Компания просит лиц, которые по каким-либо причинам не смогут присутствовать дома в день проведения проверки, сообщить об этом заранее. Вызвать мастера на удобную дату и время можно по телефонам:

25-36-68, 25-36-56, 25-36-37 либо сделать заявку на сайте (www.tulagorgaz.ru).

Работы будут проводиться по следующим адресам:

5 октября с 10:00 до 17:00 - ул. Мартеновская, 27, подъезд № 1. - ул. Галкина, 34, подъезд № 1. - ул. Токарева, 80, подъезд № 1. 6 октября с 10:00 до 17:00 - ул. Мартеновская, 27, подъезд № 2. с 14:00 до 17:00 - Ленинский р-н, с. Осиновая Гора,

ул. Восточная, 16. 7 октября с 10:00 до 17:00 - ул. Галкина, 34, подъезд № 2. - ул. Токарева, 80, подъезд № 2. 12 октября с 10:00 до 17:00 - ул. Волкова, 15-б. - ул. Галкина, 34, подъезд № 3. - ул. Токарева, 80, подъезд № 3. 13 октября с 14:00 до 17:00 - ул. Марата, 24-а 14 октября с 10:00 до 17:00 - ул. Галкина, 34, подъезд № 4. - ул. Токарева, 80, подъезд № 4. 19 октября с 10:00 до 17:00 - ул. Кутузова, 16-а, подъезд № 1. - ул. Волкова, 17, подъезд № 1. - ул. Токарева, 80, подъезд № 5. с 14:00 до 17:00 - ул. Ф. Энгельса, 73. 20 октября с 10:00 до 17:00 - ул. Кутузова, 16-а, подъезд № 2. - ул. Волкова, 17, подъезд № 2. с 14:00 до 17:00 - ул. Демонстрации, 1-б. 21 октября с 10:00 до 17:00 - ул. Кутузова, 16-а, подъезд № 3. - ул. Волкова, 17, подъезд № 3. - ул. Токарева, 80, подъезд № 6. 26 октября с 10:00 до 17:00 - ул. Рихарда Зорге, 19-б, подъезд № 1, 2. - ул. Токарева, 80, подъезд № 7. 27 октября с 10:00 до 17:00 - ул. Рихарда Зорге, 19-б, подъезд № 3, 4.



