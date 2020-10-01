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«Тамбов» и «Арсенал» рассудит Владислав Безбородов
Фото: пресс-служба ПФК «Арсенал».

«Тамбов» и «Арсенал» рассудит Владислав Безбородов

Матч 10-го тура РПЛ состоится 3 октября.

В субботу, 3 октября, в Саранске состоится матч 10-го тура Российской премьер-лиги.
 
В 16.30 там сыграют «Тамбов»  и тульский «Арсенал».
 
Главный арбитр матча – 47-летний петербуржец Владислав Безбородов. 
 
Помогать арбитру ФИФА будут Валентин Мурашов из Москвы и краснодарец Андрей Гурбанов.
 
Резервный судья – саранец Евгений Буланов. Судья VAR – Павел Шадыханов (Москва), судья AVAR – Алексей Лунев из Новосибирска. 
 
Напомним, в предыдущем туре туляки дома уступили «Ростову» со счетом 2:3.
 
 
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 13:35 0
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