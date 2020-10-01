Фото: пресс-служба ПФК «Арсенал».
«Тамбов» и «Арсенал» рассудит Владислав Безбородов
Матч 10-го тура РПЛ состоится 3 октября.
В субботу, 3 октября, в Саранске состоится матч 10-го тура Российской премьер-лиги.
В 16.30 там сыграют «Тамбов» и тульский «Арсенал».
Главный арбитр матча – 47-летний петербуржец Владислав Безбородов.
Помогать арбитру ФИФА будут Валентин Мурашов из Москвы и краснодарец Андрей Гурбанов.
Резервный судья – саранец Евгений Буланов. Судья VAR – Павел Шадыханов (Москва), судья AVAR – Алексей Лунев из Новосибирска.
Напомним, в предыдущем туре туляки дома уступили «Ростову» со счетом 2:3.