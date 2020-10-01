«Тамбов» и «Арсенал» рассудит Владислав Безбородов

Фото: пресс-служба ПФК «Арсенал».

Помогать арбитру ФИФА будут Валентин Мурашов из Москвы и краснодарец Андрей Гурбанов.

В 16.30 там сыграют «Тамбов» и тульский «Арсенал».

В субботу, 3 октября, в Саранске состоится матч 10-го тура Российской премьер-лиги.