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Суворовский общественник толкнул женщину и теперь отправится на обязательные работы

Суворовский общественник толкнул женщину и теперь отправится на обязательные работы

Потерпевшая ударилась локтем об стену и испытала физическую боль.

Суворовский районный суд приговорил местного общественника Алексея Риттера к 160 часам обязательных работ за совершение действий в отношении директора школы, причинивших ей физическую боль.

Пресс-службе Управления судебного департамента Тульской области отмечает, что ранее осужденный уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Два года назад он отделался штрафом в 5000 рублей.

В ноябре прошлого года мужчина находился в суворовской школе № 1. Там у него произошла ссора с директором, которая пыталась выяснить причину его нахождения в образовательном учреждении.

Подсудимый умышленно толкнул потерпевшую рукой в область груди – женщина ударилась левым локтем об стену, испытала физическую боль и получила левого локтевого сустава.

В судебном заседании Алексей Риттер свою вину не признал и просил суд его оправдать. Приговором ему назначено 160 часов обязательных работ. Также с него взыскана компенсация морального вреда на сумму 10 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, полтора года назад Алексей Риттер был избит неизвестными на одной из улиц Суворова. Он получил черепно-мозговую травму, повреждения руки и позвоночника, а также перелом ребра. Злоумышленники, вооруженные бейсбольными битами, разбросали на месте избиения чётное число красных гвоздик.

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