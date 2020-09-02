Тульская легкоатлетка завоевала два золота на Кубке России

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В Брянске завершился Кубок России по легкой атлетике, в котором участвовали тульские спортсмены Александр Ефимов, Кристина Хорошева, Владислав Шемулинкин, Анастасия Волкова, Артём Рожнов, Карина Краснова и София Жучкова.

Как сообщает Федерация легкой атлетики Тульской области, Кристина Хорошева дважды отличилась в спринтерских дисциплинах. Она стала самой быстрой на дистанциях 100 и 200 метров.