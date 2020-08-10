«Арсенал» – «Ахмат»: 125 фотографий с матча

– Не совсем доволен результатом, есть осадочек, что не забили. Что касается плана на игру, считаю, что ребята в основном выполнили его. Мы очень хорошо смотрелись и в первом тайме, и во втором были хорошие моменты. Понравилось, что ребята не сбрасывали скорости, по концовке было видно, что они не смирились с ничейным результатом, хотели выиграть. Считаю, что неплохо смотрелась игра, но, к сожалению, не выиграли.