«Арсенал» – «Ахмат»: 125 фотографий с матча
Напомним, игра завершилась со счетом 0:0.
Главный тренер «Арсенала» Сергей Подпалый прокомментировал итоги матча:
Сергей Подпалый
– Не совсем доволен результатом, есть осадочек, что не забили. Что касается плана на игру, считаю, что ребята в основном выполнили его. Мы очень хорошо смотрелись и в первом тайме, и во втором были хорошие моменты. Понравилось, что ребята не сбрасывали скорости, по концовке было видно, что они не смирились с ничейным результатом, хотели выиграть. Считаю, что неплохо смотрелась игра, но, к сожалению, не выиграли.
Также тренер оружейников рассказал, почему вратаря Михаила Левашова не было даже в запасе — он получил травму локтевого сустава.
Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев в послематчевом интервью отметил:
Андрей Талалаев
– Считаю, что наш момент у Умаева в концовке первого тайма был поострее. Можно было исполнять и спокойно попадать в створ. Хоть на чуточку, но мы были ближе к победе. А так порадовало то, что мы «сыграли на ноль», потому что достаточно много команда пропускала в концовке того чемпионата. Понравилось, как новички вошли в игру.
«Арсенал» — «Ахмат» — 0:0
9 августа. Тула. Центральный стадион, 1892 зрителя. Судьи Кирилл Левников (Санкт-Петербург), Дмитрий Мосякин, Денис Березнов (оба — Москва).
«Арсенал»: Шамов, Хлусевич, Беляев, Григалава, Довбня (Денисов, 50), Бауэр, Горбатенко (Громыко, 64), Пантелеев (Костадинов, 64), Лесовой (Э.Кангва, 85), К. Кангва, Луценко.
«Ахмат»: Шелия, Ненахов, Семенов, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Иванов, Швец (Исмаэл Силва, 62), Умаев (Понсе, 51), Бериша (Садулаев, 81), Ильин (Харин, 62).
Предупреждения: Довбня (14), Ненахов (14), Нижич (49), Хлусевич (90+), Громыко (90+).
Удары (в створ): 6 (1) — 10 (2). Угловые: 4 — 5. Голевые моменты: 2 — 1.