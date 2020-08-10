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«Арсенал» – «Ахмат»: 125 фотографий с матча

«Арсенал» – «Ахмат»: 125 фотографий с матча

Напомним, игра завершилась со счетом 0:0.

Главный тренер «Арсенала» Сергей Подпалый прокомментировал итоги матча:

Сергей Подпалый

– Не совсем доволен результатом, есть осадочек, что не забили. Что касается плана на игру, считаю, что ребята в основном выполнили его. Мы очень хорошо смотрелись и в первом тайме, и во втором были хорошие моменты. Понравилось, что ребята не сбрасывали скорости, по концовке было видно, что они не смирились с ничейным результатом, хотели выиграть. Считаю, что неплохо смотрелась игра, но, к сожалению, не выиграли.

Также тренер оружейников рассказал, почему вратаря Михаила Левашова не было даже в запасе — он получил травму локтевого сустава.

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев в послематчевом интервью отметил:

Андрей Талалаев

– Считаю, что наш момент у Умаева в концовке первого тайма был поострее. Можно было исполнять и спокойно попадать в створ. Хоть на чуточку, но мы были ближе к победе. А так порадовало то, что мы «сыграли на ноль», потому что достаточно много команда пропускала в концовке того чемпионата. Понравилось, как новички вошли в игру.

 

«Арсенал» — «Ахмат» — 0:0

9 августа. Тула. Центральный стадион, 1892 зрителя. Судьи Кирилл Левников (Санкт-Петербург), Дмитрий Мосякин, Денис Березнов (оба — Москва).

«Арсенал»: Шамов, Хлусевич, Беляев, Григалава, Довбня (Денисов, 50), Бауэр, Горбатенко (Громыко, 64), Пантелеев (Костадинов, 64), Лесовой (Э.Кангва, 85), К. Кангва, Луценко.

«Ахмат»: Шелия, Ненахов, Семенов, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Иванов, Швец (Исмаэл Силва, 62), Умаев (Понсе, 51), Бериша (Садулаев, 81), Ильин (Харин, 62).

Предупреждения: Довбня (14), Ненахов (14), Нижич (49), Хлусевич (90+), Громыко (90+).

Удары (в створ): 6 (1) — 10 (2). Угловые: 4 — 5. Голевые моменты: 2 — 1.

Галерея
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 1
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 2
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 3
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 4
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 5
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 6
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 7
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 8
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 9
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 10
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 11
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 12
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 13
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 14
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 15
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 16
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 17
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 18
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 19
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 20
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 21
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 22
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 23
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 24
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 25
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 26
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 27
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 28
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 29
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 30
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 31
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 32
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 33
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 34
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 35
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 36
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 37
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 38
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 39
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 40
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 41
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 42
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 43
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 44
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 45
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 46
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 47
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 48
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 49
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 50
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 51
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 52
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 53
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 54
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 55
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 56
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 57
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 58
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 59
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 60
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 61
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 62
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 63
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 64
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 65
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 66
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 67
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 68
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 69
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 70
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 71
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 72
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 73
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 74
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 75
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 76
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 77
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 78
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 79
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 80
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 81
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 82
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 83
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 84
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 85
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 86
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 87
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 88
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 89
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 90
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 91
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 92
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 93
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 94
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 95
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 96
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 97
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 98
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 99
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 100
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 101
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 102
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 103
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 104
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 105
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 106
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 107
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 108
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 109
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 110
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 111
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 112
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 113
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 114
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 115
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 116
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 117
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 118
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 119
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 120
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 121
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 122
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Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 124
Матч "Арсенал" - "Ахмат" 09.08.2020, Фото: 125
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вчера, в 20:50, 102 6875 4
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Стартовала онлайн-продажа билетов на матч «Арсенал» – «Ахмат»
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Автор: Кристина Вернигорина
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